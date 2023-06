Everybody 1-2-Switch! est annoncé, la suite de 1-2 Switch arrive à la fin du mois

Avec une sortie en 2-2

Difficile de savoir si les rumeurs exagéraient le côté chaotique de ce projet ou si Nintendo a soudainement su comment le rendre plus qualitatif, mais Everybody 1-2-Switch! existe bel et bien et s’apprête même à sortir.

Nintendo ne souhaite visiblement pas perdre de temps puisque le jeu sera disponible dès le 30 juin prochain sur Switch. Et comme Nintendo balance cette information ni vu ni connu, on ne sera pas surpris d’apprendre qu’il arrivera essentiellement sur l’eShop, au prix de 29,99 €. On ne sait pas si une version boîte verra le jour.

Le principe sera le même : des tas de mini-jeux à effectuer entre amis ou en famille, si ce n’est que cette fois-ci, Nintendo autorise la connexion de vos smartphones en guise de Joy-Con improvisés. Autant dire que le principe de départ de la licence perd un peu de son intérêt étant donné que les vibrations HD des Joy-Con étaient par exemple utilisées dans certains mini-jeux.

Aucun autre détail n’est annoncé pour le moment et nous n’avons même pas droit à une vidéo de présentation pour le projet, alors qu’il doit sortir dans quelques semaines. On vous laisse donc avec cette seule image visible en tête d’article, qui a de quoi vous causer quelques cauchemars.