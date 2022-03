Gamescom 2022 : Retour avec une édition physique et une cérémonie d’ouverture le 23 août

La pandémie bouleversé les habitudes du milieu du jeu vidéo et notamment celui des salons physiques, qui ont du revoir leurs plans pendant deux ans et opter par dépit pour des éditions numériques, quand ils n’étaient pas simplement annulés. La Gamescom voulait revenir en physique dès l’année dernière, mais l’évolution de la crise sanitaire ne lui permettait pas cela. Cependant, l’année 2022 semble être la bonne pour un début de retour à la normale.

Les salons reprennent enfin

Après deux années d’éditions numérique, la Gamescom reviendra en 2022 avec une édition qualifiée d’hybride, qui aura lieu sur place à Cologne, dans le traditionnel Koelnmesse, mais aussi en ligne, avec des événements organisés autours de lives pendant la tenue du salon. Cette Gamescom 2022 aura lieu du 24 au 28 août prochain.

Et comme on pouvait s’y attendre, elle sera précédée de la désormais traditionnelle cérémonie d’ouverture Opening Night Live, encore une fois présentée et organisée par Geoff Keighley, qui viendra mettre fin aux festivités du Summer Game Fest. Cette émission spéciale, souvent riches en annonces, aura lieu le 23 août.

On imagine que des mesures spéciales seront mises en place afin d’assurer la sécurité sanitaire des lieux, notamment pour le public, qui est présent en masse lors de la Gamescom. Bien entendu, il faut espérer que la crise sanitaire ne reparte pas à la hausse d’ici là. La German Games Industry Association annonce également que cette édition sera sous le signe de l’écologie, avec l’initiative Gamescom Goes Green, avec de la compensation carbone en plantant de nombreux arbres autour de la forêt de Bayreuth en Allemagne, tout en aidant un projet d’énergie éolienne au Brésil.