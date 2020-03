Nintendo s’exprime sur l’E3 2020 annulé et soutient la décision

Suite à la confirmation de l’annulation de l’E3 2020, plusieurs éditeurs et constructeurs se sont exprimés. Ubisoft par exemple, a réagit face à cette situation. C’est également le cas de Nintendo qui a décidé de contacter nos confrères de chez Gamespot pour communiquer officiellement sur le sujet.

Un soutien total et des alternatives

Même si Nintendo ne tient plus de conférence à l’E3 depuis plusieurs années, le constructeur nippon a toujours été sur place en profitant généralement d’un Nintendo Direct mais également de diverses présentations au cours des Nintendo Treehouse. Cela impacte donc le géant japonais qui soutient entièrement la décision des organisateurs :

« Nintendo soutient la décision de l’ESA d’annuler l’E3 cette année pour aider à protéger la santé et la sécurité de chacun dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3. Nous tenons à exprimer notre préoccupation et notre soutien à toutes les personnes touchées par l’épidémie COVID-19 pendant cette période difficile ».

Tout comme Xbox et d’autres acteurs majeurs, Nintendo prévoit d’autres alternatives : « Nous continuerons à être flexibles et à réorienter nos efforts vers d’autres moyens pour tenir nos fans au courant de nos activités et de nos produits. En raison de l’épidémie COVID-19, les grands événements de l’industrie peuvent être intenables dans un avenir prévisible. Mais nous envisageons différentes manières de dialoguer avec nos fans et nous en aurons plus à partager au cours de l’année ».

Si l’on devrait avoir droit prochainement à un Nintendo Direct, on suppose que le constructeur japonais prévoit une autre présentation courant juin. La firme nippone n’a cependant pas précisé si les plans de départ prévoyaient un Direct et/ou des Treehouses cette année, même si l’on suppose que c’était prévu.