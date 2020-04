Pour compenser l’E3 annulé, IGN annonce le Summer of Gaming

Il y a quelques semaines, nous apprenions l’annulation de l’E3 2020 en raison de la pandémie qui sévit dans le monde entier. Plusieurs éditeurs et acteurs majeurs avaient annoncé dans la foulée qu’ils comptaient organiser des événements digitaux pour compenser, comme c’est le cas de Microsoft ou encore Ubisoft. Mais ce ne seront pas les seuls puisque IGN vient d’annoncer le Summer of Gaming, un événement numérique qui aura lieu en juin.

Pour les jeux et consoles à venir

Le média international IGN organisera donc un événement digital début juin où l’on aura des annonces, des présentations mais également des interviews de développeurs et des aperçus exclusifs. On nous évoque des informations sur les jeux à venir mais aussi sur le matériel de la prochaine génération, en sous-entendant probablement la PS5 et la Xbox Series X.

Le programme complet n’est évidemment pas encore connu mais les premiers partenaires ont été listés, parmi lesquels on peut noter 2K Games, Amazon, Bandai Namco, Devolver Digital, Google, Sega, Square Enix, THQ Nordic, Twitter et plus encore.

L’événement comprendra à la fois des émissions en direct mais également une programmation à la demande. On y aura des présentations et discussions avec des développeurs enregistrés avant, des interviews de développeurs à distance, des démonstrations de gameplay et des segments d’actualités pour récapituler les grandes annonces.

Peer Schneider, directeur du contenu chez IGN, explique que « avec la nouvelle génération de console qui débutera plus tard cette année et les joueurs désireux d’en savoir plus sur les jeux auxquels ils pourront jouer sur leur nouvelle machine, notre événement en ligne sera un moment clé pour les éditeurs et développeurs pour se connecter avec le public du monde entier ».

C’est une excellente nouvelle puisque cela permettra tout de même d’avoir quelque chose en juin prochain tout en développant l’aura médiatique autour de futurs projets. Rappelons qu’IGN organisait tous les ans des livestreams en direct de l’E3 où l’on avait souvent des nouveautés exclusives. Cela vient donc plus ou moins remplacer cette partie. D’autres nouvelles arriveront prochainement.