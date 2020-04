Le PC Gaming Show 2020 aura bien lieu et se déroulera le 6 juin

Alors que l’ensemble des événements physiques sont annulés, comme la Gamescom dernièrement, de nombreux acteurs se tournent vers le format digital. Bien que l’E3 2020 n’aura pas lieu, certains comptent tout de même profiter de la période pour proposer leurs présentations habituelles et le PC Gaming Show 2020 aura bel et bien lieu.

D’autres présentations le même jour ?

PC Gamer confirme ainsi que l’habituel PC Gaming Show, que l’on voit depuis quelques années lors des conférences de l’E3, se tiendra le 6 juin 2020. Pas encore d’horaire précis, mais l’on sait que l’événement présentera « de nouveaux jeux, des séquences de gameplay inédites et des annonces de certains des plus grands développeurs de jeux sur PC ».

Tout aussi intéressant, on apprend que selon PC Gamer, cette journée sera importante puisque le PC Gaming Show ne semble pas être le seul livestream de prévu le 6 juin et sera diffusé « aux côtés d’autres présentations de jeux dans le cadre d’une grande journée de programmation sur Twitch et d’autres plateformes ».

Bien qu’il soit sûr que les annonces seront moins importantes qu’espérées au vu de la situation actuelle, cela fait tout de même plaisir de voir autant d’acteurs préparaient quelque chose pour cette période. Rappelons que IGN organisera son Summer Of Gaming en juin également. Si vous voulez voir ce qui s’est passé l’année passée au PC Gaming Show 2019, vous pouvez (re)voir notre résumé.