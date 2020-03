Ubisoft réagit face à l’annulation de l’E3 2020

L’édition de l’E3 2020 qui devait se dérouler entre le 9 et 11 juin maintenant annulée, l’heure est aux éditeurs de trouver une nouvelle manière de communiquer. C’est le cas d’Ubisoft, grand habitué du Convention Center qui va devoir dans les semaines qui suivent trouver une alternative.

Une alternative sera proposée

Les semaines qui suivent seront donc cruciales pour l’entreprise française qui continue d’affirmer que « L’E3 est, et continuera d’être un rassemblement important ». L’entreprise devait normalement durant sa traditionnelle conférence lever le voile autour de différents projets comme par exemple le prochain Assassin’s Creed, l’avenir de Far Cry ou encore de probables nouvelles autour de Beyond Good And Evil 2.

L’entreprise française semble encore vouloir s’accorder du temps avant de prendre une décision : « Nous explorons actuellement les différents formats en ligne à notre disposition pour partager nos actualités et sorties ». Il faudra attentivement surveiller la décision finale de la firme alors que de son coté, Xbox a déjà annoncé qu’un événement virtuel sera prévu.