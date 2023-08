Nintendo organisera un Nintendo Direct spécial Super Mario Bros. Wonder le 31 août prochain

15 minutes de gameplay en prévision ?

Rendez-vous donc ce jeudi 31 août à 16 heures pétantes pour assister à ce Super Mario Bros. Wonder Direct (parfait pour patienter jusqu’à la levée d’embargo de Starfield à 18 heures), qui se concentrera uniquement sur le prochain Mario. Vous l’aurez compris, pas d’autres jeux à l’horizon, ni même les autres prochains jeux Mario qui sont censés sortir prochainement. Rien que du Super Mario Bros. Wonder, et c’est tout.

Vous y découvrirez une présentation d’environ 15 minutes qui devrait nous en dire plus sur le gameplay de ce titre, qui promet de bousculer un peu les codes des Mario en 2D. Avec le premier trailer, la transformation en éléphant a été mise en avant, et on attend maintenant de voir quelles autres surprises Nintendo a en réserve.

Retrouvez-nous pour un aperçu détaillé de la nouvelle aventure en 2D de Mario dans un Super Mario Bros. Wonder Direct ! 📆 : 31/08

🕓 : 16:00

⏳ : environ 15 minutes Suivez le #SuperMarioBrosWonder Direct ici 🎥 : https://t.co/U6zrRyLlFW pic.twitter.com/wdnh0on9XQ — Nintendo France (@NintendoFrance) August 29, 2023

Il ne faut pas en conclure pour autant que Nintendo ne va pas organiser de vrai gros Nintendo Direct dans les prochaines semaines, mais pour le moment, il faudra se contenter de cela.

Super Mario Bros. Wonder sera disponible dès le 20 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.