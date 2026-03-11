Nintendo bondit en bourse grâce au succès de Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia fertilise les actions de Nintendo

Suite aux premiers retours très positifs autour de Pokémon Pokopia, les investisseurs ont rapidement réagi. L’action Nintendo a ainsi enregistré une hausse significative sur les marchés financiers et atteint un niveau rarement observé ces derniers mois. Selon les informations relayées par Bloomberg, l’action du constructeur japonais a bondi d’environ 15 % en seulement deux jours après la sortie du jeu.

L’action de Nintendo est ainsi passé de 9 120 ¥ (46,63€) mardi à 10 075 ¥ (54,82€) aujourd’hui (soit une hausse de 10,4 %) avant de clôturer à 9 932 ¥ (54,05€).

Cette progression s’explique notamment par l’enthousiasme autour de la simulation de vie Pokémon qui semble rencontrer un succès commercial phénoménal ces derniers jours. Même s’il faudra attendre les chiffres officiels pour mesurer pleinement l’ampleur du phénomène, il est presque certain que de nombreuses personnes ont franchi le pas vers la génération Switch 2 grâce à Pokémon Pokopia.

La franchise Pokémon demeure l’un des piliers de l’écosystème Nintendo. Chaque nouvelle sortie majeure est généralement synonyme de succès commercial, malgré les critiques parfois virulentes adressées aux derniers jeux de la série principale, notamment sur le plan technique. Cette fois, cependant, Pokémon Pokopia semble avoir convaincu une grande majorité de fans des monstres de poche. Ce n’est d’ailleurs pas nous qui allons les contredire, puisque nous avons été totalement absorbés par le concept lors de notre test.

