Nintendo préparerait un nouveau Star Fox et un remake majeur de Zelda, sans Mario 3D en 2026

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Selon plusieurs sources de l’insider Nate the Hate (également corroboré par le site VGC), Nintendo préparerait une année 2026 chargée pour la Nintendo Switch 2, avec notamment le retour d’une licence culte et un remake très attendu. En revanche, les fans de Mario devront faire preuve de patience.

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