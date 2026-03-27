Nintendo préparerait un nouveau Star Fox et un remake majeur de Zelda, sans Mario 3D en 2026

Un retour de Star Fox après une longue absence

Dieu sait que les fans de Nintendo demandent l’arrivée d’un nouvel opus pour Star Fox depuis des années. Bonne nouvelle, un nouveau jeu serait en préparation pour une sortie à l’été 2026. Bien qu’il faille toujours prendre ces déclarations non officielles avec des pincettes, cela reste assez logique compte tenu de la révélation d’hier pour Super Mario Galaxy Le Film. Le long-métrage devrait logiquement permettre d’introduire la licence à un nouveau public.

D’après les informations rapportées, le jeu adopterait un style « classique », proche des épisodes originaux, avec des graphismes modernisés, un gameplay fidèle à la formule historique et un mode multijoueur en ligne.

De plus, selon Bastien D. Fry, un compte X spécialisé dans le doublage français, le jeu devrait profiter d’une version française intégrale. Il affirme avoir été courant depuis des mois du projet, ce qui donne plus de crédit à une sortie prochaine étant donné que le doublage est logiquement déjà terminé.

Un remake majeur de Zelda pour célébrer dignement l’anniversaire

Les fans ont été très déçus par l’absence d’annonce pour les 40 ans de The Legend of Zelda le 21 février dernier. Nintendo devrait rattraper le coup au cours de l’année. D’après les sources des insiders, un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time serait prévu pour la fin d’année 2026 sur Switch 2. Considéré comme l’un des jeux les plus influents de l’histoire du jeu vidéo (et le jeu le mieux noté de tous les temps sur Metacritic), Ocarina of Time pourrait ainsi bénéficier d’une refonte bien plus ambitieuse que la version sortie sur Nintendo 3DS en 2011.

Si cela se confirme, on peut déjà parier que la console tiendra là un autre best seller.

Pas de Mario 3D avant 2027

En revanche, mauvaise nouvelle pour les fans du plombier moustachu, aucun nouveau jeu Super Mario en 3D ne serait prévu pour 2026. Le successeur de Super Mario Odyssey serait désormais attendu pour 2027, soit près de dix ans après le dernier épisode majeur. De plus, malgré la sortie récente de Donkey Kong Bananza, le titre serait développé par la même équipe.

D’après Natethehate, Nintendo ne devrait pas diffuser de Nintendo Direct avant le mois de juin, mais pourrait faire des annonces ciblées via les réseaux sociaux. Cela concerne notamment Splatoon Raiders et Fire Emblem Fortune’s Weave, ainsi que les versions Switch 2 de Pikmin 4 et Xenoblade Chronicles 2.