NieR Automata : Le patch Steam arrivera le 15 juillet, voici la liste des correctifs

Une chose est sûre, le patch de la version Steam de NieR Automata s’est bien fait attendre. Annoncé en avril dernier juste avant la sortie de NieR Replicant ver.1.22, ce patch promettait d’enfin corriger les soucis rencontrés dans cette version, qui existent depuis des années. Et la mise à jour est désormais à nos portes.

Mieux vaut tard que jamais ?

Steam indique que le patch tant attendu arrivera donc finalement le 15 juillet prochain, dans deux petits jours. Il corrigera notamment les cinématiques qui afficheront ainsi un framerate plus élevée, et d’autres correctifs sont au programme. Voici le patch note complet publié par Steam :

• Paramètres de vidéo sans bordure : Les paramètres de vidéo sans bordure ont été implémentés.

• Fidelity FX : Une option Fidelity FX a été ajoutée.

• Imagerie à grande gamme dynamique : Le système détectera désormais si l’imagerie à grande gamme dynamique a été activée dans les paramètres d’affichage de Windows et lancera automatiquement le jeu dans ce mode le cas échéant.

• Anticrénelage : Des réglages ont été apportés à l’option d’anticrénelage.

• Textures de l’interface (4K) : Environ 270 textures d’icônes, de fonds et d’autres éléments de l’interface utilisateur sont désormais compatibles avec les résolutions 4K.

• Cinématiques : Le débit binaire a été amélioré et toutes les cinématiques pré-rendues réglées de sorte à être diffusées en 60 ips et à proposer le ratio d’aspect adéquat sans étirer l’image.

• Illumination globale : Une nouvelle option d’illumination globale a été implémentée. Elle propose trois niveaux différents : élevée, moyenne et basse.

• Occlusion ambiante et flou : Les objectifs de rendu pour l’occlusion ambiante et des effets de flou présentent désormais une résolution dynamique en fonction de la résolution du jeu.