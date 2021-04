NieR Automata va enfin recevoir un nouveau patch sur Steam prochainement

Lorsque NieR Automata a débarqué dans le Game Pass sur PC il y a de cela quelques semaines, la polémique autour de la version Steam du jeu a refait surface. Avec une version Game Pass qui est bien plus stable que celle sur Steam, les joueurs et joueuses possédant cette dernière se demandaient pourquoi ils n’avaient pas droit au même traitement, étant donné que le jeu est sur PC dans les deux cas. Square Enix réagit enfin à cette affaire.

An upgrade patch for the Steam version of #NieR:Automata is currently in development.

We'll have more information to share with you at a later date. pic.twitter.com/gUPCLSwgyH

— NieR Series (@NieRGame) April 13, 2021