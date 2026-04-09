Nexon aurait annulé un GTA-like dans un monde de fantasy suite aux directives de Patrick Söderlund (ARC Raiders)

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Le triomphe d’ARC Raiders a permis à Patrick Söderlund de prendre du galon chez Nexon. L’ancien PDG de DICE a mené Embark Studios sur la voie du succès, et Nexon souhaite désormais qu’il apporte son expertise à l’ensemble de l’entreprise, ce qui explique sa nomination en tant que président exécutif du groupe effective depuis février dernier. Et maintenant qu’il a davantage de pouvoir, il commence à faire le tour des projets en cours chez Nexon, n’hésitant pas à en annuler s’il le faut.

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