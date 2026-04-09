Nexon aurait annulé un GTA-like dans un monde de fantasy suite aux directives de Patrick Söderlund (ARC Raiders)

Embark Studios devient le modèle à suivre

En plus de voir l’équipe de The First Berserker: Khazan être dispatchée vers d’autres projets, les employés de Nexon doivent également dire au revoir Project EL, un jeu en développement depuis 2 ans, qui était décrit en interne comme une « GTA fantasy », soit un jeu d’aventure en monde ouvert.

C’est le site MTN qui met cela en lumière, en précisant que ce Project EL avait d’abord été pris en charge par la division jeu service de Nexon avant de basculer dans la division de développement de jeu à grande échelle. Il était dirigé par Sim Ki-hoon, habitué aux MMORPG mobiles comme AxE et TalesWeaver: Second Run, relativement inconnus en Occident.

Cette annulation est aussi un exemple de la prise de contrôle plus globale de Patrick Söderlund au sein de Nexon selon le site. L’article indique que les employés du groupe seraient nerveux face à tous ces changements, qui rappelleraient l’année 2019 lorsque Nexon a procédé à l’annulation d’une dizaine de projets. Nexon chercherait ici à prendre exemple sur la manière de procéder d’Embark Studios, avec un management similaire. Les recrutements seraient d’ailleurs stoppés pour le moment, afin d’opérer cette transition. En somme, ce n’est peut-être là que le début d’un grand ménage pour l’entreprise.