The First Berserker: Khazan n’a pas eu beaucoup de succès, Nexon décide de dispatcher son équipe

Pas de Second Berserker ?

L’espoir d’une suite pour The First Berserker: Khazan vient peut-être de s’envoler. On apprend via le site Yonhap News Agency (relayé par ResetEra) que l’équipe qui était en charge de cet action-RPG a été plus ou moins remaniée, avec une petite portion de celle-ci qui reste encore sur le jeu afin d’assurer son suivi et ses mises à jour, tandis qu’une autre est désormais qualifiée « d’équipe de transition », prête à être dispatchée vers un nouveau projet.

Une mesure qui est assez classique dans l’industrie, mais cela signifie surtout qu’il ne faut probablement pas espérer un second épisode, du moins pas avec l’équipe du premier jeu. Un porte-parole de Nexon déclare que l’équipe n’est pas encore dissoute, mais on comprend cependant que cela signe la fin de « Khazan » dans sa globalité :

« Alors que la feuille de route du vaste projet Khazan entre dans sa phase finale, nous avons décidé de séparer le personnel en deux groupes : ceux qui se concentreront sur la planification des tâches restantes et ceux qui seront réaffectés à d’autres projets nécessitant des ressources organisationnelles et humaines importantes. »

Cela veut aussi dire qu’il faut probablement faire une croix sur un nouveau DLC, si l’équipe restante n’est là que pour assurer les mises à jour. The First Berserker: Khazan est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.