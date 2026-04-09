The First Berserker: Khazan n’a pas eu beaucoup de succès, Nexon décide de dispatcher son équipe

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Sorti il y a un peu plus d’un an maintenant, The First Berserker: Khazan était une tentative d’incursion sur le marché bien rempli des Souls-like de la part de Nexon, qui souhaitait aussi installer un peu plus sa licence Dungeon & Fighter. Mais en dépit de bonnes critiques, le jeu n’a pas réussi à rassembler assez de monde, au point où l’éditeur déclare désormais que ses ventes sont jugées insuffisantes.

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The First Berserker : Khazan
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Date de sortie : 27/03/2025

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