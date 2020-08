Netmarble annonce BTS Universe Story, un jeu mobile basé sur le groupe de K-Pop

Alors que Eve Echoes vient de sortir, un autre nom va faire son apparition dans le paysage des jeux mobiles. Netmarble, que l’on connait pour de nombreux titres à destination de nos smartphones, comme The Seven Deadly Sins: Grand Cross, vient d’annoncer BTS Universe Story, un nouveau jeu mobile basé sur le célèbre groupe de K-Pop.

Un premier teaser pour BTS Universe Story

Suite au succès de BTS World, le studio remet le couvert avec BTS Universe Story. Pour l’instant, les informations concernant le jeu sont assez maigres. Un premier teaser a été dévoilé et le site officiel vient d’ouvrir ses portes. Cette première vidéo nous montre un style graphique assez particulier et relativement convaincant et un seul membre a été dévoilé pour l’instant.

Young-Jae Park, producteur exécutif chez Netmarble, a commenté : « BTS Universe Story offrira du contenu unique et exclusif aux joueurs, et leur permettra de vivre les aventures de BTS de manières diverses et variées. Nous avons hâte que les joueurs découvrent le jeu et nous continuerons de partager plus d’informations jusqu’au lancement, avec du contenu vidéo exclusif et des événements variés. »

Pour l’instant, pas de date de sortie mais BTS Universe Story sera disponible sur iOS et Android et devrait arriver plus tard dans l’année.