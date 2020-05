EVE Echoes – Tout savoir sur la version mobile de EVE Online

Après une première annonce confidentielle ainsi qu’une phase de beta ouverte, c’est à l’occasion d’un live stream consacré au projet que nous avons eu l’occasion d’en savoir plus sur ce nouveau projet de MMO mobile, projet dérivé du culte EVE Online. Le jeu, co-développé par CCP Games et NetEase, s’est livré une première fois à nous.

EVE Echoes est donc un MMO se déroulant dans un univers de science-fiction/space-opera de type sandbox où vous aurez l’occasion de développer votre flotte puis votre corporation. A savoir qu’EVE Online est un jeu au rythme plutôt lent donc en soit, l’idée première d’un portage d’un jeu aussi dense sur smartphone et tablette semble pour le coup assez logique.

Mais ne vous méprenez pas, EVE Echoes prend place dans un univers alternatif de celui de son aîné. L’occasion donc à la fois de pouvoir s’ouvrir à un nouveau public, et également proposer quelque chose de nouveau aux fans hardcore du jeu original.

Tout comme EVE Online, EVE Echoes se basera sur un système de pay-to-win.

Tout savoir sur EVE Echoes

Tout comme pour EVE Online, EVE Echoes se repose et reposera énormément sur les comportements et le soutien des joueurs à toutes les étapes de l’évolution du jeu.

A l’occasion d’une vidéo de présentation, dévoilée lors de ce stream, nous avons eu l’occasion de voir de nombreuses captures du jeu dans son état actuel. L’occasion de découvrir de nombreux aspects de gameplay, d’interface en jeu, et surtout la dimension visuelle du titre qui très clairement, est très impressionnante. Rarement nous avons vu un jeu mobile à ce niveau visuel.

Comme nous le disions, ce qui fait la force d’un tel titre est le travail autour de l’interface en jeu. C’est une partie énorme du travail et nousavons pu constater que la volonté de l’équipe développant le titre est de proposer quelque chose de proche de ce que nous pouvons voir sur EVE Online, mais avec une vraie conception optimisée pour les plateformes. On retrouvera un monde un poil plus petit, avec « seulement » plus de 8 000 planètes au compteur dans cet univers parallèle.

Les corporations

Les corporations sont le meilleur moyen pour créer un groupe de joueurs afin de jouer sur le long terme ensemble ainsi que de progresser dans EVE Echoes. Il sera ainsi possible d’avoir sa propre base, ainsi que son propre drapeau. Par la suite, de nombreux éléments arriveront par la suite.

Pour le moment, les bases spatiales seront proposées uniquement pour les joueurs solo, mais il sera étendu ensuite pour les corporations.

Nouveaux et anciens vaisseaux

Avec EVE Echoes, l’équipe en charge a pensé également à tout le monde en proposant à la fois les anciens vaisseaux aimés des joueurs ainsi que de tout nouveaux designs. On retrouvera au final + de 500 véhicules.

Tutoriel

Pensé pour les nouveaux joueurs, EVE Echoes proposera un tout nouveau tutoriel complet pour apprendre les bases du jeu.

Nous y apprendrons ainsi les bases du jeu, mais aussi comment amener les joueurs vers leurs objectifs de jeu personnels, avec des tutoriels qui seront axés selon leur choix : combats, minage…

Conduite automatique offline

Une des grosses innovations de cette version du jeu, c’est la possibilité de pouvoir lancer votre vaisseau vers une destination, et de tout simplement vous déconnecter du jeu et faire autre chose. Une très bonne idée car cela permet d’éviter des sessions beaucoup trop longues de jeu et de pouvoir continuer votre vie.

Un serveur unique pour les diriger tous

Contrairement à EVE Online fonctionnant sur 2 serveurs, EVE Echoes lui fonctionnera sur un seul serveur, proposant ainsi un monde entier pour l’ensemble des joueurs.

Une nouvelle faction au centre du jeu ?

La cinématique présentée ainsi que de nombreux visuels ont révélé la présence de la mystérieuse faction des Yan Jung.

Quand sera disponible EVE Echoes ?

EVE Echoes sera disponible mi-août 2020 sur les plateformes IOS et Android.