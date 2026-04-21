Splatoon Raiders annonce brusquement et via une vidéo de gameplay sa sortie pour le 23 juillet sur Switch 2
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Alexis
Il n’était pas forcément facile de parier sur son succès dès le premier épisode, mais la licence Splatoon en est quand même à son troisième épisode principal depuis (déjà) 2022. Alors quand il a été annoncé au mois de juin de l’année dernière un spin-off intitulé Splatoon Raiders, il y avait de quoi être intrigué quant à sa proposition. Sans réelle information depuis lors, Nintendo brise d’un coup le silence en dévoilant non seulement des premières images concrètes du jeu, mais aussi une date de sortie prévue pour cet été.
Le premier Splatoon véritablement tourné vers le solo
Pas besoin de Nintendo Direct finalement, Splatoon Raiders a diffusé comme un grand un trailer deux-en-un. D’abord pour comprendre davantage de quel jeu il s’agit, puis pour dessiner une croix sur le calendrier en annonçant une sortie pour cet été.
Outre sa musique qui donne envie de se taper la tête contre le mur, la vidéo nous place a priori au début dans les conditions réelles d’une découverte en nous montrant la personnalisation du mécano des Tridenfer que nous allons contrôler.
Vient ensuite rapidement des images de gameplay prenant place sur l’archipel Spirhalite, avec du combat au corps-à-corps ou à coups de peinture face aux Salmonoïdes, puis une démonstration de chasse au trésor et de crafting. Une boucle de gameplay permettant de débloquer et améliorer des gadgets afin de faciliter les expéditions sur l’archipel, récupérer de nouvelles récompenses, et ainsi de suite.
On aperçoit aussi un système de mods à insérer sur notre équipement pour booster ses capacités et ainsi nous rendre capable de faire face à toujours plus de Salmonoïdes. Notez que, bien qu’il s’agisse d’un jeu basé sur une expérience solo, le jeu en coopération reste possible jusqu’à quatre, en local ou en ligne. En bonus, on nous révèle trois nouveaux amiibos Pasquale, Raimi et Angie.
Rendez-vous le 23 juillet en exclusivité sur Switch 2 pour vous lancer dans l’aventure Splatoon Raiders.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C