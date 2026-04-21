Splatoon Raiders annonce brusquement et via une vidéo de gameplay sa sortie pour le 23 juillet sur Switch 2

Le premier Splatoon véritablement tourné vers le solo

Pas besoin de Nintendo Direct finalement, Splatoon Raiders a diffusé comme un grand un trailer deux-en-un. D’abord pour comprendre davantage de quel jeu il s’agit, puis pour dessiner une croix sur le calendrier en annonçant une sortie pour cet été.

Outre sa musique qui donne envie de se taper la tête contre le mur, la vidéo nous place a priori au début dans les conditions réelles d’une découverte en nous montrant la personnalisation du mécano des Tridenfer que nous allons contrôler.

Vient ensuite rapidement des images de gameplay prenant place sur l’archipel Spirhalite, avec du combat au corps-à-corps ou à coups de peinture face aux Salmonoïdes, puis une démonstration de chasse au trésor et de crafting. Une boucle de gameplay permettant de débloquer et améliorer des gadgets afin de faciliter les expéditions sur l’archipel, récupérer de nouvelles récompenses, et ainsi de suite.

On aperçoit aussi un système de mods à insérer sur notre équipement pour booster ses capacités et ainsi nous rendre capable de faire face à toujours plus de Salmonoïdes. Notez que, bien qu’il s’agisse d’un jeu basé sur une expérience solo, le jeu en coopération reste possible jusqu’à quatre, en local ou en ligne. En bonus, on nous révèle trois nouveaux amiibos Pasquale, Raimi et Angie.

Rendez-vous le 23 juillet en exclusivité sur Switch 2 pour vous lancer dans l’aventure Splatoon Raiders.