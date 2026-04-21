La Toei Company lance sa division jeux vidéo et mise sur de nouvelles licences originales

Une entrée par la petite porte

Connue pour ses franchises emblématiques telles que Kamen Rider, Super Sentai et Power Rangers (pour les plus vieux d’entre vous), la Toei compte bien se donner un petit coup de jeune grâce au jeu vidéo. L’entreprise entend ainsi développer et éditer ses propres titres.

Pour autant, il ne faut pas s’attendre à voir débarquer un concurrent à Bandai Namco pour développer un jeu One Piece ou Dragon Ball. En effet, les premiers projets ne s’appuieront pas sur les licences existantes du groupe. Toei privilégie, dans un premier temps, la création de licences originales.

Les premiers jeux sont attendus sur PC via Steam, avant une sortie ultérieure sur consoles de salon. Ils seront développés par des créateurs basés au Japon, mais aussi à l’international.

Le PDG de Toei, Fumio Yoshimura, a précisé les intentions du groupe :

Nous allons tirer parti des technologies et du savoir-faire développés dans la production audiovisuelle pour notre activité de jeux vidéo, afin d’offrir une expérience de divertissement propre à Toei aux joueurs du monde entier.

L’annonce de Toei intervient dans un contexte plus large. En effet, plusieurs acteurs majeurs du divertissement japonais investissent actuellement le jeu vidéo.

Le même jour, Sanrio (surtout connue pour Hello Kitty) a également évoqué ses ambitions dans le secteur. Le groupe a ainsi annoncé Sanrio Party Land sur Switch et Switch 2 au Japon.

Ces dernières années, d’autres initiatives ont vu le jour dont Shueisha Games, lancé par l’éditeur de manga Shueisha, ainsi que Parco Games, créée par le groupe de distribution Parco.

Selon Serkan Toto, PDG du cabinet Kantan Games, cette dynamique s’explique notamment par la popularité croissante des licences japonaises à l’international et leur potentiel de monétisation dans le jeu vidéo. Il met également en avant le soutien actif du gouvernement japonais, le medium étant un très bon outil de soft power.

3) Why now? One major driver is the belief that the IPs that Toei, Sanrio and Shueisha are sitting on are more popular abroad than ever and that these IPs can be further monetized via gaming. This is also actively supported by the Japanese government. — Dr. Serkan Toto (@serkantoto) April 21, 2026

En tout cas, on peut saluer l’approche ambitieuse de la Toei qui préfère lancer de nouvelles licences plutôt que d’exploiter immédiatement ses franchises historiques. Il ne reste plus qu’à convaincre avec de beaux projets. Le tout premier sera d’ailleurs annoncé officiellement le 24 avril prochain.