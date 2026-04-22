MindsEye : Des employés de Build a Rocket Boy engagent des poursuites pour « surveillance intrusive »

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Les rebondissements autour du développement de MindsEye n’en finissent plus, toutefois nous sommes loin des frasques du PDG de Build a Rocket Boy pour jouer sur le Bad Buzz du jeu. Un groupe d’employés du studio a engagé des poursuites judiciaires contre la direction. En cause, l’installation présumée d’un logiciel de surveillance jugé « intrusif » et potentiellement contraire aux lois sur la protection des données.

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MindsEye
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Date de sortie : 10/06/2025

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