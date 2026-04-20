A MAZE 2026 : Le festival revient à Berlin du 13 au 16 mai 2026
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Rédigé par Yangus
Si vous êtes francophone et que vous connaissez déjà le festival A MAZE, il y a trois possibilités. Soit vous avez lu notre article suite à A MAZE 2025, soit vous êtes tombé sur l’excellente vidéo de Zeph & Ramo, ou bien vous êtes présents dans le milieu du jeu vidéo. Si aucun des cas précédents ne vous concerne, sachez que l’on va tout vous dire à propos de la 15ᵉ édition de A MAZE qui aura lieu du 13 au 16 mai 2026 à Berlin. A MAZE se définit comme un festival international du jeu et des médias ludiques. Un terme à la fois très large mais qui représente bien la variété des expériences présentes sur place.
A MAZE : International Games and Playful Media Festival
Pour entrer un peu plus dans le détail, A MAZE propose en libre accès des dizaines de jeux indépendants, expériences ludiques ou autres contrôleurs alternatifs. Ceux-ci sortant directement de cerveaux de développeurs et créateurs du monde entier.
Une partie est d’ailleurs réservée à la rencontre avec ces développeurs venus présenter leurs jeux, souvent encore en bêta, voire même en alpha. Profitez également de pouvoir tester des manières uniques de jouer. Se déplacer dans l’espace à l’aide d’un vrai skateboard, à A MAZE cela fait partie du champ des possibles, et on ne retrouve pas cette diversité (dans tous les sens du terme) à chaque coin de rue, vous pouvez en être sûr.
Ce n’est pas tout, A MAZE organise également des talks ou des conférences hyper intéressantes, que ce soit au niveau de l’évolution de l’industrie ou bien de divers processus créatifs.
Il ne fait aucun doute que pour son quinzième anniversaire, A MAZE va mettre les petits plats dans les grands et ces quatre jours seront intensifs et passionnants. D’autant plus que son rôle de havre de répit et d’ouverture est de plus en plus important de nos jours, où les grands noms de l’industrie se reposent sur leurs acquis et ne valorisent plus vraiment la créativité.
En parlant de valoriser A MAZE se termine chaque année par une cérémonie qui récompense les jeux présents via des critères plus originaux que ceux auxquels nous sommes habitués. Le meilleur jeu conçu par des femmes ou des développeurs de genres marginalisés, le meilleur projet de réalité étendue ou plus simplement le prix du public remis grâce aux votes possibles tout le long du festival. L’occasion parfaite de découvrir des jeux mis en avant nulle part ailleurs.
Nous serons sur place durant toute la durée de l’évènement pour le couvrir, il est encore possible pour vous aussi d’y participer en prenant vos places directement depuis le site officiel : A MAZE Berlin 2026.
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