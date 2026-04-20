Iron Galaxy Studios (Tony Hawk’s Pro Skater 3+4) annonce une grosse vague de licenciements

Le nombre de personnes renvoyées n’a pas été précisé

Début 2025, le studio avait déjà eu recours à un plan de licenciement en virant plus de 60 employés. Une autre vague de renvois a été annoncée vendredi dernier sur la page LinkedIn d’Iron Galaxy, et si le nombre de personnes mises à la porte n’est pas indiqué, on comprend que cette mesure est drastique et concerne la majorité des équipes :

« Aujourd’hui, Iron Galaxy Studios a le regret d’annoncer que nous réduisons la taille de notre entreprise. Un certain nombre de coéquipiers et d’amis perdent leur emploi alors que nous nous adaptons à une nouvelle structure d’entreprise. Nous sommes profondément désolés de les perdre alors que nous prenons des mesures pour nous adapter au climat de l’industrie du jeu vidéo. Il est temps pour nous d’évoluer à nouveau. »

La direction du studio pointe directement du doigt les changements survenus dans l’industrie suite au Covid, qui a profondément bousculé le marché :

« Depuis 2020, lorsque tout ce qui concerne la création de jeux vidéo a commencé à changer, les gens attendent que les affaires « reviennent à la normale ». Ce sont les conversations que nous avons eues avec des collègues et partenaires lors de nos voyages vers les lieux où se réunissent les créateurs de jeux. Cette année, nous adoptons une nouvelle posture pour accepter ces conditions actuelles du marché comme permanentes. Les joueurs consomment les jeux d’une manière différente. Les éditeurs ont des critères différents pour investir dans le développement de jeux. Cette nouvelle normalité a affecté tous nos partenaires. À mesure qu’Iron Galaxy s’adapte, nous devons prendre des décisions douloureuses sur ce que nous pouvons être en tant qu’entreprise. Il nous est impossible de maintenir la taille de l’équipe que nous avons accumulée cette dernière année, même après notre réduction d’effectifs par rapport à l’année dernière. »

On ignore maintenant si l’activité d’Iron Galaxy va se limiter à du co-développement ou à du support, ce qui paraîtrait logique après un tel plan de licenciements.