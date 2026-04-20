Iron Galaxy Studios (Tony Hawk’s Pro Skater 3+4) annonce une grosse vague de licenciements

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Plus connu en tant que studio de co-développement pour des titres comme Spyro Reignited Trilogy ou Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy, Iron Galaxy Studios n’a pas eu beaucoup de chance avec ses propres jeux puisque Extinction s’est révélé être un échec cuisant, tandis que Rumbleverse n’a pas su tenir la distance. Il espérait se refaire avec la sortie de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 l’année dernière, mais le titre édité par Activision n’a visiblement pas été suffisant pour permettre au studio de conserver tous ses effectifs.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4

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Jaquette de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4
Tony Hawk’s Pro Skater 3+4
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Date de sortie : 11/07/2025

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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