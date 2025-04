Le film Split Fiction trouve son réalisateur et engage Sydney Sweeney dans l’un des rôles principaux

La moitié du duo principal a déjà été trouvée

Le film Split Fiction pourrait bien arriver plus vite que prévu sur nos grands écrans. Variety rapporte en effet que l’adaptation a déjà un réalisateur rattaché au projet, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Jon M. Chu, qui a récemment fait parler de lui pour son film Wicked, l’un des grands succès de l’année 2024 qui a même décroché quelques nominations aux Oscars.

Son C.V. n’est pas immaculé non plus puisqu’on lui doit quelques films comme G.I. Joe : Conspiration ou Insaisissables 2, mais il était aussi à l’origine du gros carton qu’a été Crazy Rich Asians. À ses côtés, les scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick, qui ont écrit le film Deadpool & Wolverine, s’occuperont du script.

Et l’un des deux rôles principaux a déjà été casté puisque l’actrice Sydney Sweeney fait maintenant partie du projet. Révélée dans la série Euphoria, elle est désormais l’une des coqueluches d’Hollywood et enchaîne les apparitions au cinéma. Même dans le jeu vidéo, puisque l’on a récemment parlé d’elle pour son implication dans la production du film OutRun, qui adaptera la licence de jeux de course. Pour Split Fiction, elle jouera ici le rôle de productrice en plus d’être l’une des têtes d’affiche.

Pas encore de date de sortie ou de tournage pour ce film, mais les choses avancent bien.