Le studio de l’un des piliers de Halo Infinite met son projet de AAA avec NetEase en pause, faute de financements

NetEase fuit ses investissements

Grâce à NetEase, le studio devait développer des jeux AAA qui rentreraient dans le moule des titres orientés action-aventure, mettant l’emphase sur une histoire forte. Ce projet est maintenant tombé à l’eau puisque Jar of Sparks ne semble plus avoir NetEase à ses côtés, étant donné que le futur du studio est incertain. Jerry Hook déclare sur LinkedIn que son équipe est maintenant à la recherche d’un nouveau partenaire pour survivre et continuer son travail :

« Plus tôt dans la journée, nous avons informé notre équipe que Jar of Sparks allait arrêter le travail sur notre titre actuel alors que nous cherchons un nouveau partenaire d’édition qui peut nous aider à donner vie à notre vision créative. Tout au long de ce parcours, notre équipe passionnée, motivée et innovante a pris des risques audacieux et repoussé les limites, s’efforçant de créer quelque chose de vraiment nouveau et excitant pour l’industrie. Nous ne pourrions pas être plus fiers du travail préparatoire que nous avons accompli ensemble. »

Le AAA sur lequel travaillait le studio est ainsi mis en pause et ses employés recherchent maintenant un autre emploi, le futur de Jar of Sparks étant aujourd’hui trop incertain.

Ce n’est pas la première fois que NetEase commence à financer une telle équipe pour l’abandonner par la suite. Récemment, Worlds Untold, un studio fondé par un vétéran de BioWare (Mac Walters), a vu son partenaire NetEase se retirer de l’équation. Lui aussi a été contraint de mettre son projet en pause et se retrouve dans une situation délicate, comme Jar of Sparks.