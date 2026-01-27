Reigns : Un nouveau spin-off est annoncé et nous emmène dans le monde de The Witcher

Jaskier se la joue swip’n roll

Après s’être attaqué au monde de Westeros avec un épisode dédié à Game of Thrones, place à l’univers de The Witcher dans Reigns: The Witcher, un nouvel opus qui nous fera suivre les aventures de Geralt d’une drôle de manière. Notre héros aux cheveux blancs croisera évidemment du beau monde sur sa route, que ce soit Yennefer, Triss ou encore Vesemir, mais ici, le narrateur n’est autre que l’inimitable barde Jaskier, qui va nous conter à sa façon le périple de son ami sorceleur, tout en vous laissant faire vos propres choix.

La formule Reigns ne bouge pas, on reste sur un jeu narratif avec des décisions à prendre en swipant d’un côté ou de l’autre de l’écran, comme sur Tinder (eh oui). Entre le choix de deux maux (alors qu’il n’aime pourtant pas choisir), Geralt pourra combattre quelques créatures via des mini-jeux de combat, histoire de ne pas oublier la partie action de la licence.

Reigns: The Witcher sera disponible dès le 25 février prochain et sera vendu pour une bouchée de pain sur PC et mobiles (iOS et Android) au prix de 5,99 €.