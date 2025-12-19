Intergalactic: The Heretic Prophet : Le crunch aurait déjà commencé chez Naughty Dog malgré une sortie visée pour mi-2027

Publié le :

3 commentaires

Avatar de Fauchinou

Rédigé par

3

Intergalactic: The Heretic Prophet n’est pas près de sortir, et c’est un état de fait auquel nous sommes préparés depuis fin novembre. Une période au cours de laquelle Jeff Grubb puis Jason Schreier ont pu avancer l’information selon laquelle la nouvelle IP de Naughty Dog ne débarquerait pas avant 2027. Pas mal de patience est donc nécessaire pour un titre annoncé il y a maintenant un an. Toutefois, l’équipe de développement semble déjà au front car il semblerait que des mesures aient été prises afin d’accélérer la cadence. Le retour d’un crunch dont tout le monde se serait bien passé.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Intergalactic: The Heretic Prophet
Intergalactic: The Heretic Prophet
ps5

Date de sortie : N/C

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Intergalactic: The Heretic Prophet ne sera probablement pas aux Game Awards et a peu de chances de sortir en 2026

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Intergalactic: The Heretic Prophet ne sera probablement pas aux Game Awards et a peu de chances de sortir en 2026

Naughty Dog a déjà été approché par Hollywood pour adapter Intergalactic: The Heretic Prophet

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Naughty Dog a déjà été approché par Hollywood pour adapter Intergalactic: The Heretic Prophet

Neil Druckmann s’éloigne de la série TV The Last of Us pour se consacrer aux projets de Naughty Dog

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Neil Druckmann s’éloigne de la série TV The Last of Us pour se consacrer aux projets de Naughty Dog

Intergalactic: The Heretic Prophet : Neil Druckmann a préparé Tati Gabrielle à ignorer la haine en ligne

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Intergalactic: The Heretic Prophet : Neil Druckmann a préparé Tati Gabrielle à ignorer la haine en ligne
S'abonner
Me notifier des
guest
3 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des Indie Game Awards 2025
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des Indie Game Awards 2025
Intergalactic: The Heretic Prophet : Le crunch aurait déjà commencé chez Naughty Dog malgré une sortie visée pour mi-2027
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Intergalactic: The Heretic Prophet : Le crunch aurait déjà commencé chez Naughty Dog malgré une sortie visée pour mi-2027
Fortnite : La Fête Hivernale a commencé avec plein de récompenses gratuites à récupérer pendant les fêtes
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite : La Fête Hivernale a commencé avec plein de récompenses gratuites à récupérer pendant les fêtes
ARK 2 ne devrait pas sortir avant 2028, et la participation de Vin Diesel au projet est toujours floue
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : ARK 2 ne devrait pas sortir avant 2028, et la participation de Vin Diesel au projet est toujours floue
Endless Legend 2 : la mise à jour “The Gathering” apporte enfin le multijoueur et de profonds changements
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Endless Legend 2 : la mise à jour “The Gathering” apporte enfin le multijoueur et de profonds changements
Two Point Museum s’offre une collaboration surprenante (et gratuite) avec Revenge of the Savage Planet
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Two Point Museum s’offre une collaboration surprenante (et gratuite) avec Revenge of the Savage Planet
Epic Games vous offre un jeu par jour jusqu’à la fin de l’année, à commencer par un roguelike
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Epic Games vous offre un jeu par jour jusqu’à la fin de l’année, à commencer par un roguelike
Absolum va mettre à jour avec une version 1.1 qui apportera un tas de nouveautés
pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Absolum va mettre à jour avec une version 1.1 qui apportera un tas de nouveautés
Le Souls-like The Relic: First Guardian a une date de sortie et nous donne rendez-vous en mai prochain
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le Souls-like The Relic: First Guardian a une date de sortie et nous donne rendez-vous en mai prochain
GRID Legends : Le jeu de course arcade de Codemasters et EA sortira début 2026 sur Nintendo Switch 2
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
xbox one
meta quest
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : GRID Legends : Le jeu de course arcade de Codemasters et EA sortira début 2026 sur Nintendo Switch 2
Les Game Awards établissent un nouveau record de visionnage avec une hausse de 11%
Image d\'illustration pour l\'article : Les Game Awards établissent un nouveau record de visionnage avec une hausse de 11%
Plus d’un an avant sa sortie, Exodus perd son PDG qui est remplacé dans la foulée par un ancien de Blizzard
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Plus d’un an avant sa sortie, Exodus perd son PDG qui est remplacé dans la foulée par un ancien de Blizzard
Light of Motiram : Sony et Tencent auraient trouvé un accord, ce jeu inspiré de Horizon a été retiré de Steam
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Light of Motiram : Sony et Tencent auraient trouvé un accord, ce jeu inspiré de Horizon a été retiré de Steam
Hogwarts Legacy dépasse les 40 millions d’exemplaires vendus
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hogwarts Legacy dépasse les 40 millions d’exemplaires vendus
Tomb Raider : La Légende de Lara Croft – Notre avis sur la saison 2 de la série animée de Netflix
Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider : La Légende de Lara Croft – Notre avis sur la saison 2 de la série animée de Netflix
Trails in the Sky 2nd Chapter est officiel, le remake du deuxième épisode sortira sur PC, PS5 et les deux Switch
pc
ps5
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Trails in the Sky 2nd Chapter est officiel, le remake du deuxième épisode sortira sur PC, PS5 et les deux Switch
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°14
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°14
Fallout 5 prendra en compte les événements de la série TV diffusée sur Prime Video
Image d\'illustration pour l\'article : Fallout 5 prendra en compte les événements de la série TV diffusée sur Prime Video
Aux États-Unis, les ventes de consoles ont atteint un point historiquement bas en novembre
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Aux États-Unis, les ventes de consoles ont atteint un point historiquement bas en novembre
Un autre jeu FIFA va bientôt voir le jour, cette fois-ci en collaboration avec Netflix
Image d\'illustration pour l\'article : Un autre jeu FIFA va bientôt voir le jour, cette fois-ci en collaboration avec Netflix
Légendes Pokémon Z-A Méga-Dimension – Notre avis sur ce DLC sucré, mais trop prudent
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Légendes Pokémon Z-A Méga-Dimension – Notre avis sur ce DLC sucré, mais trop prudent
Forza Motorsport : Turn 10 Studios stoppe le suivi post-lancement de son jeu de course pour se focaliser sur Forza Horizon 6
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Forza Motorsport : Turn 10 Studios stoppe le suivi post-lancement de son jeu de course pour se focaliser sur Forza Horizon 6
Le bilan de votre année passée sur Steam est disponible, quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué cette année ?
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le bilan de votre année passée sur Steam est disponible, quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué cette année ?
Dispatch devrait sortir sur les deux consoles Nintendo Switch à la fin du mois de janvier
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dispatch devrait sortir sur les deux consoles Nintendo Switch à la fin du mois de janvier