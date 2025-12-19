Intergalactic: The Heretic Prophet : Le crunch aurait déjà commencé chez Naughty Dog malgré une sortie visée pour mi-2027

Des heures supplémentaires obligatoires depuis octobre

Dans une industrie qui ne se porte pas au mieux du point de vue humain, un des axes d’amélioration que l’on a pu constater depuis le début de la décennie consiste en une prise de conscience au sujet de la culture du crunch. De là à dire que les plus gros studios jadis coutumiers du fait sont désormais devenus sages, n’allons pas jusque-là. Et c’est malheureusement un terrain glissant sur lequel s’aventure à nouveau Naughty Dog pour Intergalactic: The Heretic Prophet, sa nouvelle licence très attendue.

Selon Bloomberg et son journaliste Jason Schreier, des membres du studio américain se sont vus imposé un minimum de huit heures de travail supplémentaires à effectuer durant la semaine. Une pratique instaurée depuis fin octobre, avec pour objectif de finaliser une démo en interne pour ce mois de décembre. La cause ? Une volonté pour la direction de raccrocher les wagons avec le planning de production après plusieurs deadlines non respectées.

Les membres concernés doivent renseigner dans un fichier partagé ces heures effectuées, et sont obligés de faire acte de présence dans l’entreprise cinq jours par semaine, contre trois jusqu’à présent. Des conséquences directes au niveau de l’organisation de ces développeurs et développeuses pour tout ce qui concerne la vie privée, qui n’ont pas toujours de quoi retomber sur leurs pattes. Autre condition, les membres impactés ne doivent pas dépasser 60 heures de travail par semaine.

Naughty Dog retombe dans ses travers ?

Cette nouvelle nous ramène aux heures sombres du développement de The Last of Us Part II, au cours duquel un crunch notoire fut particulièrement dévastateur pour la santé physique et mentale de son équipe, ce qui a causé des menaces, des départs, et même une hospitalisation pour certaines personnes. Une situation que la boîte californienne a souhaité ne pas reproduire dès 2021, grâce à l’arrivée de nouveaux producteurs… dont la plupart sont partis de l’entreprise depuis.

Enfin, à cet instant, une partie des membres concernés auraient vécu cette semaine leurs dernières heures supplémentaires obligatoires, avant de vivre un retour à la normale d’ici la fin janvier, période à laquelle les objectifs de développement pour 2026 leur seront dévoilés plus en détail. Et visiblement, Naughty Dog vise une commercialisation du jeu vers la moitié de 2027. Mais désormais, l’inquiétude règne dans les rangs des développeuses et développeurs, car si des pratiques de crunch sont déjà utilisées, qu’est-ce qu’il en sera à quelques mois, à quelques semaines, de la sortie ?

Schreier partage enfin une anecdote qui vaut sans doute mille mots. Cette année, les membres du studio ont tous reçu des pièces en métal. Si une des faces est à l’effigie du logo de Naughty Dog, l’autre côté est frappé d’une phrase entendue dans le tout premier trailer du jeu : « La souffrance de générations entières doit être endurée pour atteindre notre but divin ». Volontaire ou non, le parallèle reste troublant.