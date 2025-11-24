Intergalactic: The Heretic Prophet ne sera probablement pas aux Game Awards et a peu de chances de sortir en 2026

Pas de jeux Naughty Dog avant 2027 ?

Si vous attendiez une nouvelle bande-annonce d’Intergalactic: The Heretic Prophet aux prochains Game Awards, vous devriez peut-être rayer cette éventualité de votre bingo annuel.

L’information est d’abord venue de plusieurs journalistes, dont Jeff Grubb, qui est venu corriger une mauvaise interprétation des propos de Colin Moriarty. Ce dernier dit penser que le jeu sera présent aux Game Awards, mais Internet a évidemment déformé cela et a pris cette hypothèse en tant que confirmation. Grubb, plus sûr de ses informations a de son côté déclaré que le jeu de Naughty Dog ne devrait pas refaire parler de lui à la cérémonie, avant que Jason Schreier, toujours très fiable, vienne en rajouter une couche sur Reddit en confirmant que la sortie du jeu ne serait de toute façon pas prévue pour 2026.

Si c’est bien le cas, Naughty Dog pourrait effectivement continuer d’être sur sa réserve et ne rien montrer aux Game Awards, sauf grande surprise. Et si une sortie en 2027 et à l’horizon, il faudra définitivement prendre son mal en patience.