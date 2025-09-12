Naughty Dog a déjà été approché par Hollywood pour adapter Intergalactic: The Heretic Project

Quand la renommée d’un studio suffit

À l’approche des Emmy Awards, cérémonie dans laquelle la série The Last of Us est nommée, Neil Druckmann fait le tour des médias pour promouvoir le show avant de lui dire au revoir, puisqu’il abandonne son poste de co-showrunner pour revenir à plein temps chez Naughty Dog. Interviewé dans ce cadre par Variety, il est revenu sur l’annonce d’Intergalactic: The Heretic Project, jeu sur lequel il ne peut guère s’exprimer sur le moment si ce n’est dire que Troy Baker sera bien au casting aux côtés de Tati Gabrielle :

« Que puis-je dire et ne pas dire ? Je peux vous dire qu’on est en plein dedans. On le développe, on y joue. On tourne à plein régime. Je l’ai déjà dit, mais je le pense vraiment, je le ressens vraiment en ce moment : c’est le jeu le plus ambitieux qu’on ait jamais créé. C’est le jeu le plus complet qu’on ait jamais créé, peut-être le plus cher, une fois terminé. Troy Baker est dedans, cela faisait cinq ans que je n’avais pas travaillé avec lui, et je peux recommencer, et c’était vraiment génial d’être à nouveau avec lui. Pour ce qui est de savoir quand on va montrer des trucs, j’ai vraiment hâte d’en parler, car la bande-annonce qu’on a montrée dévoile à peine la surface du jeu. Mais annoncer un jeu comme celui-ci, surtout s’il s’agit d’une nouvelle licence, et surtout s’il est produit par Naughty Dog, nécessite une coordination avec le marketing, les relations publiques et tout un tas de gens. »

Malgré le peu de choses qui ont été montrées à propos de ce jeu, Hollywood a déjà manifesté son intérêt pour une adaptation. Sans doute par grande confiance envers Naughty Dog après Uncharted et The Last of Us. Mais Druckmann indique que ce n’est pas du tout la priorité du studio, qui préfère déjà faire un bon jeu avant de penser au reste :

« Des studios nous ont déjà contactés au sujet d’Intergalactic après avoir vu la bande-annonce, ils ne savent pas grand-chose du jeu. Je veux m’assurer de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d’abord que ce soit un jeu vidéo fantastique, et si cela se produit et que nous obtenons le bon partenariat, ces opportunités seront formidables. Mais ce n’est pas notre raison d’être. Il y a donc beaucoup d’idées sur ce que nous pourrions faire avec Intergalactic, et d’une certaine manière, c’est plus facile de les développer, car c’est ainsi que l’histoire est structurée dans cet univers. Il y a donc des discussions intéressantes en cours sur des projets potentiels qui pourraient voir le jour à l’avenir, mais notre priorité actuelle est de faire d’Intergalactic le prochain grand et fantastique jeu Naughty Dog. »

Reste à savoir si Intergalactic: The Heretic Project fera son retour lors des prochains Game Awards, un an après sa première apparition.