The Last of Us Part II Remastered précise ses configurations PC et ajoute du contenu pour son mode Sans retour

Toutes les configurations PC pour The Last of Us Part II Remastered

Puisqu’il s’agit avant tout d’un portage d’un remaster d’un jeu sorti il y a bientôt 5 ans (que c’est compliqué), The Last of Us Part II Remastered ne devrait pas non plus mettre tous les PC à genoux, et affichera des configurations plutôt raisonnables, du moins pour la configuration recommandée. On notera qu’il faudra tout de même avoir 150 Go d’espace libre sur votre SSD, donc préparez-vous à faire le ménage.

Il est également précisé que le portage supportera le DLSS3, le FSR 3.1 et le FSR 4.0, avec des options de V-Synch et tout ce que l’on peut attendre d’un portage pareil côté réglages (occlusion, éclairage, qualité des reflets, écran ultra-larges…).

Le mode Sans retour est enrichi

Mais ce n’est pas tout. Le mode Sans retour se voit lui aussi être amélioré avec l’apport de deux nouveaux personnages jouables, Bill et Marlene. le premier sera de style « Passeur » et sera armé d’un fusil à pompe, avec un style de combat plus rapproché. Marlene sera quant à elle de type « Prise de risque », avec un fusil d’assaut.

Quatre nouvelles maps seront aussi proposées, à savoir :

Point de vue

École

Rues

Nid

Ce contenu sera également accessible gratuitement sur PS5 via une mise à jour. Enfin, on remarquera qu’un skin exclusif pour Ellie à l’image de Jordan, protagoniste du prochain Intergalactic: The Heretic Prophet, sera offert à celles et ceux qui lieront leurs comptes PSN au jeu. Sony ne veut plus rendre cela obligatoire, mais met tout de même une petite carotte en place pour vous tenter (et faire grossir ses chiffres).

The Last of Us Part II Remastered sera disponible sur PC dès le 3 avril.