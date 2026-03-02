Nacon reporte la diffusion de son Nacon Connect qui était prévu pour cette semaine suite à ses déboires financiers

L’émission n’est plus la priorité du moment de l’éditeur

Il n’y aura donc pas de Nacon Connect cette semaine. C’était pourtant prévu, car avant que les choses ne dérapent du côté de Bigben, Nacon prévoyait son Nacon Connect pour ce mercredi 4 mars, en nous promettant de nous en dire un peu plus sur des jeux comme The Mound: Omen of Cthulhu Dragonkin: The Banished, Edge of Memories, sans oublier GreedFall 2, qui arrivera malgré lui sur le marché avec sa version 1.0 dans le climat le plus tendu possible (et Spiders n’avait décidément pas besoin de ça).

Mais puisque Nacon a annoncé quelques jours plus tard la mise en place d’un plan de redressement judiciaire, l’heure n’est pas à la fête ni à la communication sur les futurs jeux. L’éditeur a donc pris la décision logique de repousser son Nacon Connect au mois de mai, sans dire quand :

« Afin de garantir l’impact de nos futures annonces, Nacon a pris la décision stratégique de reporter la prochaine édition de Nacon Connect, initialement prévue le 4 mars. Face à un contexte économique difficile, nous avons choisi de concentrer nos ressources sur les sorties à venir et le développement de nos jeux en cours. Cette période nous permettra de peaufiner nos projets et de préparer un nouveau Nacon Connect en mai, qui mettra en valeur le travail de nos studios de la meilleure façon possible. D’ici là, de nombreuses communications seront organisées pour soutenir des jeux tels que GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss, et bien d’autres. »

Cette procédure de redressement judiciaire pourrait certes s’étaler sur plusieurs mois jusqu’en 2027, mais Nacon doit espérer relancer la machine au plus vite. Espérons pour les équipes que cela soit bien le cas.