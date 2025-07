Le studio Spiders licencie, en plein développement de l’accès anticipé de GreedFall 2

Le prochain jeu du studio aurait été annulé

L’information est d’abord venue d’Erwan Perrin, lead animator chez Spiders, qui a déclaré sur LinkedIn que la grande partie de l’équipe d’animation du studio avait été mise à la porte. Gauthier ‘Gautoz’ Andres, journaliste du média Origami, donne plus d’informations en précisant que cette vague de licenciements toucherait 9 personnes au sein du studio (sur ses 93 membres), et qu’elle fait suite à l’annulation d’un projet en interne répondant au nom de code « Dark », qui était un action-RPG lié à une licence déjà existante.

Selon Gautoz, alors que le projet avait de bons retours et qu’une sortie était possible avant un an et demi, Nacon aurait décidé d’annuler le jeu sans donner plus de raisons. Suite à cela, Spiders ne peut que rebondir sur GreedFall 2, qui est un chantier qui connaît beaucoup de difficultés à l’heure actuelle.

La sortie de la version 1.0 du RPG pourrait lui permettre de sortir la tête de l’eau, mais le risque que le studio se vide de ses talents avant cela reste grand. Aucune date de sortie concernant la version complète de GreedFall 2 (qui doit aussi arriver sur consoles) n’est annoncée pour le moment.