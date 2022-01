My Hero Academia: Ultra Rumble montre du gameplay et date sa bêta japonaise

Après les jeux de combats, le manga My Hero Academia cède à la mode du Battle Royale avec My Hero Academia: Ultra Rumble, annoncé la semaine dernière par Bandai Namco. L’éditeur donne aujourd’hui plus de détails avec notamment une première vidéo de gameplay pour le free-to-play, qui proposera à 24 personnes de former des équipes de 3 personnages pour espérer être les derniers en vie.

La liste des premiers personnages jouables

Le titre nous emmènera donc sur ce qui semble être le terrain de l’USJ de l’académie, qui est propice au Battle Royale grâce aux différent biomes qu’il propose.

Sur ce premier trailer, on peut voir que le gameplay semble donc miser sur les attaques à distance avec les alters de chacun (que l’on pourra utiliser avec la caméra à l’épaule pour certains), qui pourront être renforcés en collectant des cartes un peu partout sur la carte. On y voit également les premiers personnages jouables, à savoir :

Deku

Bakugo

Shoto

Ochaco

Tsuyu

All Might

Shigaraki

Toga

Dabi

Mr. Compress

Mount Lady

Cementos

Une autre vidéo de gameplay un peu plus conséquente, visible ci-dessous, permet de voir un match en conditions réelles. Une bêta aura lieu du 2 au 6 février prochain sur PS4, mais malheureusement, elle ne concernera que le Japon.

My Hero Academia: Ultra Rumble sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.