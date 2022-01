My Hero Academia: Ultra Rumble se met au Battle Royale free-to-play

L’actualité vidéoludique de My Hero Academia est décidément chargée en ce début d’année. Il y a quelques jours, on apprenait que le jeu mobile de type gacha My Hero Ultra Impact allait enfin arriver en Occident, et Bandai Namco dévoile aujourd’hui les premiers détails concernant un tout nouveau titre, cette fois-ci destiné à sortir sur consoles, à savoir My Hero Academia: Ultra Rumble.

La cavalerie fait Top 1

Désolé d’avance si vous espériez voir un nouveau jeu de combat ou un jeu d’aventure My Hero Academia, ça ne sera pas le cas ici. Bandai Namco dévoile les premières images de My Hero Academia: Ultra Rumble dans le dernier numéro du Weekly Jump (relayé par Gematsu), dans lequel on apprend qu’il s’agira là d’un Battle Royale disponible en free-to-play.

Le titre mettra en scène des affrontements entre 24 participants, et les premières images très floues que l’on peut voir semble nous indiquer que le jeu reprend allégrement les modèles 3D de My Hero One’s Justice dans ce nouveau jeu. Difficile d’en tirer d’autres conclusions avec ces seules images, mais on peut y voir Deku, Bakugo, Shoto, Shigaraki, et bien entendu All Might, avec ce qui semble être des civils.

Une bêta fermée aura lieu prochainement pour le jeu, et le site officiel nous en apprendra plus lorsqu’il ouvrira. My Hero Academia: Ultra Rumble est pour le moment prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.