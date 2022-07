Accueil » Actualités » My Hero Ultra Rumble va bientôt débarquer chez nous et s’offre une bêta fermée

Parmi les projets que l’on attendait pas forcément, Bandai Namco nous avait fait la surprise d’annoncer un Battle Royale basé sur le manga My Hero Academia, avec My Hero Ultra Rumble. Un choix étonnant qui a le mérite de changer des traditionnels jeux de combat, même si le genre ne plaira pas à tout le monde. Après avoir été annoncé pour le Japon avec des bêtas qui se sont déroulées là-bas, l’éditeur officialise l’arrivée du free-to-play dans nos contrées lors de l’Anime Expo.

Bientôt une bêta européenne ?

Aucune date n’a été précisée, mais My Hero Ultra Rumble va s’offrir une bêta fermée qui sera uniquement accessible sur PlayStation 4, même si le titre arrivera plus tard sur les autres plateformes. Les inscriptions pour cette bêta sont d’ores et déjà accessibles sur le site officiel, malheureusement, il faut résider aux Etats-Unis ou au Canada pour avoir une chance d’en profiter.

Pour rappel, My Hero Ultra Rumble est un Battle Royale mettant en scène 24 participants divisés en plusieurs équipes de trois personnages. Chaque personnage peut utiliser son Alter pour détruire ses opposants ou pour aider ses alliés, comme on peut le voir ici avec Shoto qui peut créer des ponts en glace pour que ses coéquipiers prennent de la hauteur.

My Hero Ultra Rumble sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.