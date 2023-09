My Hero Ultra Rumble : Le Battle Royale My Hero Academia viendra enchaîner les Plus Ultra dès le 28 septembre

La cavalerie est presque là

l’éditeur nous avait donné rendez-vous pour l’ouverture du Tokyo Game Show afin de nous en dire plus sur ce jeu à part dans la licence, notamment sur sa date de sortie. On apprend donc que My Hero Ultra Rumble sortira dans quelques jours à peine puisqu’il est prévu pour ce 28 septembre.

Un trailer a été diffusé pour annoncer la nouvelle, avec un peu de gameplay en plus et surtout la confirmation que trois personnages rejoignent le casting des héros jouables, avec Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu et même Ibara Shiozaki, histoire de proposer d’autres étudiants que ceux de la seconde A. Pour rappel, le titre demande à 8 équipes de trois personnes de se lancer dans une gigantesque confrontation dans une arène, en déchaînant les Alters des différents personnages pour être la seule équipe debout à la fin du combat.

My Hero Ultra Rumble sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch en free-to-play.