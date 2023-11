My Hero Ultra Rumble est un vrai succès pour Bandai Namco, qui annonce 7 millions de téléchargements

7 millions de héros en herbe

Voilà maintenant un peu plus d’un mois que le free-to-play est sorti, et Bandai Namco indique aujourd’hui qu’il totalise plus de 7 millions de téléchargements à travers toutes les plateformes où il est disponible. Un joli score qui montre surtout que l’aura de la licence est plutôt forte (notamment aux Etats-Unis). Reste maintenant à savoir si le taux de rétention de la communauté est fort ou non, ce qui est le plus important pour un jeu service du genre.

Histoire de faire revenir celles et ceux qui sont déjà passés à autre chose, tout en récompensant les plus fidèles, le jeu offre plusieurs cadeaux avec de la monnaie in-game. De plus, de nouveaux personnages devraient prochainement être ajoutés au roster, comme on a pu le voir avec l’arrivée récente d’Aizawa.

🎉We have reached over 7 Million global downloads!🎉 We would like to express our heartfelt gratitude with the following gifts🎁to all players!

– Gold x10,000

– Agency Points x1,000

– Gallery Piece Red, Blue, Green x300 each Hope you continue to enjoy #MHUR! pic.twitter.com/8neAkBeVhh — MY HERO ULTRA RUMBLE (@MyHeroUR) November 1, 2023

