My Hero Academia All’s Justice nous présente son système de combat en vidéo

Trouvez les bonnes synergies entre les Alters de chacun

Dans cette grande vidéo explicative (désolé pour les doublages anglais), le système de combat de My Hero Academia All’s Justice est décortiqué pour mieux nous laisser entrevoir ses nouveautés. On est ici en face de combats en 3 vs 3, où il faudra abattre les 3 combattants de l’équipe adverse pour remporter la victoire.

Il sera possible d’enchaîner les combos en changeant de personnage à la volée pour augmenter les dégâts, surtout avec des combos aériens. En déclenchant une attaque spéciale, vous serez même en mesure de choisir l’un de vos deux coéquipiers pour qu’il enchaîne avec sa propre compétence, ce qui forcera à trouver les bonnes synergies entre les groupes de personnages.

Chaque héro et vilain possèdera une jauge de Rising, sorte de jauge d’éveil pour le rendre plus fort tout en modifiant un peu ses attaques. Si un seul de vos personnages est encore debout, il entrera automatiquement dans cet état. Cette vidéo nous permet aussi de confirmer la présence d’autres personnages au casting, comme Monoma et une version d’All Might que l’on taira pour celles et ceux qui ne sont pas à jour.

Toujours pas de date de sortie pour ce My Hero Academia All’s Justice, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.