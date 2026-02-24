MOUSE: P.I. for Hire rate le coche pour le mois de mars et sortira finalement le 16 avril

Délais qui roulent n’amassent pas Mouse

Un poil plus de patience sera de mise pour quiconque attend de pied ferme MOUSE: P.I. for Hire. Particulièrement prometteur surtout au niveau de sa direction artistique baignant dans les cartoons des années 30, le FPS de Fumi Games ne sortira non pas en mars mais en avril.

Et afin de ne pas nous laisser comme ça, l’équipe de développement a publié un communiqué sur Bluesky pour s’expliquer. Comme souvent dans ce genre de situations, le titre a besoin d’un peu plus de peaufinage pour assumer une sortie :

Nous avons pris la décision de repousser la date de sortie de MOUSE: P.I. for Hire au 16 avril 2026. Tandis que nous approchons des dernières étapes du développement, nous souhaitons nous assurer de prendre le temps supplémentaire et le soin nécessaire pour faire de MOUSE: P.I. for Hire une expérience mémorable. Nous restons déterminé dans notre objectif de vous livrer le meilleur jeu possible, et cela va prendre quelques semaines de plus. Nous sommes excités à l’idée d’en montrer davantage à propos du jeu à mesure que nous approcherons de la sortie. Du plus profond de notre cœur, merci pour votre incroyable soutien.

Espérons que cela suffise pour corriger ce qui doit l’être, en sachant qu’il doit bien entendu s’agir de problèmes d’optimisation, de bugs et autres problématiques de fin de développement, pour bénéficier d’une expérience Day One la plus polie possible.

MOUSE: P.I. for Hire est donc désormais prévu le 16 avril sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.