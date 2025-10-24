Le FPS cartoon MOUSE: P.I. for Hire tient enfin sa date de sortie, et c’est pour le premier trimestre 2026

Un report qui ne sera pas si conséquent

Et à moins d’un nouveau retard, on sait maintenant fin quand il sera possible de jouer à ce FPS inspiré par les cartoons des années 30. Dans une nouvelle bande-annonce du jeu, on apprend que MOUSE: P.I. for Hire devrait sortir le 19 mars 2026.

Et dans cette nouvelle vidéo, le titre rend plus que jamais hommage aux vieux dessins animés Mickey… à sa façon, avec des mitraillettes en plus. Et le résultat est toujours aussi impressionnant, avec une esthétique qui a un sacré cachet. Pour rappel, on incarnera ici un détective privé du nom de Jack Pepper, qui va explorer la ville de Mouseburg pour y découvrir tous ses plus sombres secrets, notamment en se confrontant à des gangs très lourdement armés.

MOUSE: P.I. for Hire est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une version Switch 2 sera peut-être annoncée d’ici la sortie, allez savoir.