Le FPS en noir et blanc MOUSE: P.I. for Hire décroche une édition physique, qui aura cependant un peu de retard
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Rédigé par Jordan
MOUSE: P.I. for Hire est l’une des curiosités de ce printemps. Le type de jeu que l’on a découvert via une direction artistique étonnante, et que l’on attend maintenant d’avoir en mains afin de vérifier si tout se tient au-delà de la belle gueule du titre. Puisqu’il a récemment été repoussé, le titre n’arrivera qu’en avril, mais pour celles et ceux qui voudraient le posséder dans une édition physique, il sera nécessaire d’attendre encore un peu plus longtemps.
Une édition collector au programme
L’annonce d’une version physique pour MOUSE: P.I. for Hire est déjà une bonne nouvelle dans la mesure où rien n’était gagné pour ce jeu indépendant. C’est en s’associant à PlaySide Publishing que Fumi Games va pouvoir sortir une édition boîte de son FPS aux allures de vieux cartoon, et ce sur PS5 et Switch.
Deux éditions seront ici au programme. Une première, la version standard, sera affichée au prix de 29,99 € sur PS5 et 39,99 € sur Switch 2. Il est nécessaire de préciser que cette fois-ci, le jeu sera directement inclus dans la cartouche Switch 2. Pas de game-key card donc, ce qui est presque une (bonne) anomalie de nos jours.
Une édition plus onéreuse affichée au prix de 49,99 € (59,99 € sur Switch 2) sera aussi proposée à la vente, et cette fois-ci sur toutes les plateformes. Elle contiendra les éléments suivants :
- Le jeu dans sa boîte
- Un vinyle avec 4 morceaux
- Un poster double face 34×34 cm
- Une bande dessinée
- 33 cartes de baseball
- 3 cartes postales
Pour vous procurer l’une des deux éditions, il faudra maintenant patienter jusqu’au 10 juillet. Rappelons que l’édition numérique de MOUSE: P.I. for Hire sera quant à elle disponible dès le 16 avril sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.
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Date de sortie : 16/04/2026