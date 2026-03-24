Le FPS en noir et blanc MOUSE: P.I. for Hire décroche une édition physique, qui aura cependant un peu de retard

Une édition collector au programme

L’annonce d’une version physique pour MOUSE: P.I. for Hire est déjà une bonne nouvelle dans la mesure où rien n’était gagné pour ce jeu indépendant. C’est en s’associant à PlaySide Publishing que Fumi Games va pouvoir sortir une édition boîte de son FPS aux allures de vieux cartoon, et ce sur PS5 et Switch.

Deux éditions seront ici au programme. Une première, la version standard, sera affichée au prix de 29,99 € sur PS5 et 39,99 € sur Switch 2. Il est nécessaire de préciser que cette fois-ci, le jeu sera directement inclus dans la cartouche Switch 2. Pas de game-key card donc, ce qui est presque une (bonne) anomalie de nos jours.

Une édition plus onéreuse affichée au prix de 49,99 € (59,99 € sur Switch 2) sera aussi proposée à la vente, et cette fois-ci sur toutes les plateformes. Elle contiendra les éléments suivants :

Le jeu dans sa boîte

Un vinyle avec 4 morceaux

Un poster double face 34×34 cm

Une bande dessinée

33 cartes de baseball

3 cartes postales

Pour vous procurer l’une des deux éditions, il faudra maintenant patienter jusqu’au 10 juillet. Rappelons que l’édition numérique de MOUSE: P.I. for Hire sera quant à elle disponible dès le 16 avril sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.