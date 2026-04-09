Mortal Kombat 1 s’est vendu à 8 millions d’exemplaires et fait moins bien que Mortal Kombat 11 en son temps

La licence continue de cartonner, mais ralentit un peu cadence

Mortal Kombat 1 dépasse maintenant les 8 millions de ventes, et il faut bien avouer que peu d’autres titres dans ce même genre peuvent atteindre un tel chiffre. Outre-Atlantique, la licence Mortal Kombat reste très populaire, et c’est bien pour cela que des films continuent d’être produits.

Warner Bros et NetherRealm pourraient donc se féliciter d’un tel score, mais celui-ci indique également que la série commence à montrer quelques petits signes de fatigue. Pour atteindre les 8 millions de ventes, il avait fallu 1 an et demi à Mortal Kombat 11. Ce nouvel épisode aura dépassé ce palier en un an supplémentaire. Il faut aussi prendre en compte le nombre de consoles installées qui ne joue pas en la faveur de Mortal Kombat 1, mais la baisse de régime reste notable dans la mesure où même NetherRealm a mis le jeu de côté en ne souhaitant pas rempiler pour une troisième saison.

Cela reste malgré tout d’excellents chiffres de ventes, surtout pour un jeu qui n’est désormais plus alimenté en nouveau contenu. Reste maintenant à voir si le studio va offrir une petite pause bien méritée à la licence, ou s’il travaille déjà sur un nouvel épisode qui pourrait être mieux reçu par le public.