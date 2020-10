Mortal Kombat 11 s’est vendu à plus de 8 millions d’exemplaires selon Ed Boon

Très discret depuis la sortie de son extension Aftermath fin mai qui a notamment introduit le célèbre Robocop à son roster, Mortal Kombat 11 fait le point sur ses ventes. Selon Ed Boon, directeur créatif chez NetherRealm Studios, le jeu de combat s’est écoulé à plus de huit millions d’exemplaires dans le monde. Il s’agit du deuxième épisode le plus vendu de la série avec trois millions de copies de moins que Mortal Kombat X.

After 8 million (and kounting) MK11 games sold we're not done yet. Stay tuned to see what's next for MK11 this week!#KombatKontinues

— Ed Boon (@noobde) October 5, 2020