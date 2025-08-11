Mortal Kombat 1 dépasse les 6,2 millions de jeux vendus, NetherRealm veut en faire le jeu le plus équilibré de la licence

Plus aucun DLC, mais de nombreux patchs à venir

Derrière un suivi qui aura eu du mal à convaincre, Mortal Kombat 1 reste l’un des jeux de combat les plus vendus du marché. On en a une nouvelle fois la preuve avec les chiffres fournis par Ed Boon en personne, puisque la tête pensante de la licence nous apprend que ce Mortal Kombat 1 s’est vendu à 6,2 millions d’exemplaires à ce jour.

Un joli chiffre qui n’efface pas pour autant le sentiment global qui règne autour de cet épisode. Les ventes devraient également considérablement ralentir dans les mois à venir dans la mesure où plus aucun personnage ne sera ajouté. Pour autant, NetherRealm tient à ses engagements, et Ed Boon rappelle que le but du studio est désormais de faire de cet épisode le jeu le plus équilibré de la saga. Et pour cela, il appelle les fans à effectuer certains retours suite à la sortie d’un nouveau patch qui a apporté quelques correctifs.

Reste maintenant à voir sur quoi le studio va réellement se concentrer. On imagine qu’il existe bien une équipe en charge du suivi de Mortal Kombat 1, mais le gros du studio travaille sans doute sur son prochain projet. Injustice 3 ? Mortal Kombat 2 ? Pas encore de réponse pour le moment,