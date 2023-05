Mortal Kombat 1 montrera ses premières images de gameplay lors du Summer Game Fest

Voici donc le premier jeu annoncé pour le Summer Game Fest. Pendant près de deux heures, Geoff Keighley présentera au monde entier des tas d’annonces exclusives avec du « World Premiere » en pagaille. Mortal Kombat 1 sera donc de la fête, comme le compte Twitter officiel de l’événement nous l’apprend aujourd’hui.

Don't miss the world gameplay premiere of @MORTALKOMBAT 1 when Ed Boon (@Noobde) joins @geoffkeighley live on stage at #SummerGameFest on Thursday, June 8.

Watch the livestream at https://t.co/gO9QVWF4nN

Join us in person at @youtubetheater – Tickets: https://t.co/vpFuPnfyTe pic.twitter.com/VCjxZNCnx9

— Summer Game Fest (@summergamefest) May 23, 2023