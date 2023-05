Que peut-on attendre du PlayStation Showcase de ce 24 mai ?

Pendant une heure, le constructeur japonais va s’attarder sur les productions PS5 et PS VR2 à venir de la part des PlayStation Studios, mais aussi de ceux d’éditeurs tiers. On prend ici quelques paris pour savoir à quoi s’attendre ou non.

Marvel’s Spider-Man 2, la star du show

Autant évacuer d’emblée l’évidence même de la tenue de ce PlayStation Showcase, à savoir la présentation de Marvel’s Spider-Man 2. Difficile d’avoir des doutes quant à sa présence tant tout concorde pour une apparition de nos Tisseurs préférés, censés arriver durant l’automne 2023.

On espère donc avoir une date plus précise mais aussi des premières images de gameplay. Puisqu’il s’agit d’un jeu uniquement PS5, Jim Ryan nous a promis qu’aucun compromis n’avait été effectué chez Insomniac Games, qui avait pu tirer plein parti de la puissance de la machine. On espère constater cela de nous-mêmes ce mercredi. Quant à Marvel’s Wolverine… c’est plus compliqué, mais qui sait, un petit teaser ne fera de mal.

Les jeux multi The Last of Us et Horizon ?

Parmi les autres certitudes que l’on pourrait avoir chez les PlayStation Studios, on retrouve le projet multijoueur The Last of Us. Confirmé lors du Summer Game Fest de l’année dernière, le jeu aurait tout à gagner à se présenter ici afin de fêter les 10 ans de la saga, et surtout de faire écho au succès de la série télévisée HBO.

En parlant de jeux multijoueur, cela semble être le nouveau dada de PlayStation puisqu’il s’apprête à lancer une dizaine de jeux service dans les prochaines années. Le titre multijoueur Horizon pourrait être l’un d’eux et les récentes fuites autour du projet peuvent laisser penser qu’il est plus avancé qu’on ne le pense, c’est pourquoi il est un candidat crédible.

On pourrait aussi retrouver le projet de London Studio parmi ces jeux service. Aux dernières nouvelles, cette équipe travaillait bien sur un jeu PS5 et non un jeu VR, avec de la coopération en ligne.

Que font les autres PlayStation Studios ?

Sony nous a aussi prévenu que de nouvelles licences seront au programme. Récemment acquis et placés sous le giron des PlayStation Studios, Haven Studio et Firewalk Studio pourraient profiter de l’événement pour teaser leur projet respectif, étant donné qu’ils sont au travail dessus depuis quelques années maintenant.

Pour le reste, c’est la grande inconnue. Des rumeurs parlent d’un remake pour Uncharted du côté de chez BluePoint Games, d’autres d’un retour de Twisted Metal, la piste d’un Ghost of Tsushima 2 est évoquée ou encore un nouveau jeu du côté de chez Bend Studios. Les plus audacieux espèrent y voir la nouvelle licence de Santa Monica Studios, gérée par Cory Barlog, mais rien n’est moins sûr.

Forte présence de Square Enix ?

Chez les éditeurs partenaires de PlayStation, on s’attend à voir beaucoup de monde. Square Enix en premier lieu, puisqu’on imagine que l’éditeur japonais mettra une dernière pièce dans la machine Final Fantasy XVI, afin de promouvoir son jeu phare un mois avant sa sortie, potentiellement avec l’annonce d’une démo.

Moins sûr en revanche, le cas de Final Fantasy VII Rebirth, qui doit pourtant sortir à l’hiver prochain. Le problème, c’est que le remake nous a tellement fait défaut par le passé qu’on a un peu de mal à être confiants ici, même si l’on croise les doigts pour avoir tort. Pareil pour Final Fantasy IX Remake, qui n’est encore qu’une chimère à ce stade.

On ne misera pas trop sur Kingdom Hearts 4, pour des raisons évidentes (la saga nous a toujours fait attendre), ni sur un Dragon Quest XII mais on sait en tout cas que l’éditeur a un rapport privilégié avec Sony, donc tout est possible.

Konami de retour avec Silent Hill et MGS 3 ?

L’autre éditeur attendu au tournant, c’est Konami. Ce dernier pourrait avoir droit à une vraie résurrection sur le devant de la scène, puisqu’on s’attend logiquement à ce que Silent Hill 2 Remake donne des nouvelles.

Mais les rumeurs les plus insistantes pointent surtout du doigt un potentiel Metal Gear Solid 3 Remake, qui pourrait être officialisé durant l’événement. Oui, ça fait beaucoup de remakes, c’est pourquoi on espère aussi que le bruit de couloir autour d’un nouvel épisode de Castlevania se concrétise, mais là, c’est un peu flou.

Qu’attendre des autres éditeurs tiers ?

Le continent asiatique est une vraie mine de talents et PlayStation le sait, c’est pourquoi des titres comme Stellar Blade et Lost Soul Aside sont aussi attendus que certains AAA, car ils ont été présentés lors d’une émission Sony.

Dans le premier cas, les chances de le revoir sont très hautes, tandis que pour le second, l’hésitation est plus prononcée. Le jeu en provenance du programme China Hero Project a été annoncé depuis belle lurette mais sa potentielle sortie en 2024 pourrait nous laisser croire qu’il est enfin prêt à nous en dire plus. En parlant du China Hero Project, Evotinction pourrait aussi en profiter pour faire son retour.

Et puisque l’on parle des projets que l’on est moins certains de voir, voire ceux que l’on peut exclure directement, on pourrait penser au remake de Star Wars Knight of the Old Republic – dont le développement a été confié à un autre studio – et à GTA VI. Même si ce dernier fait parler de lui ces derniers temps, Rockstar n’a guère besoin de s’appuyer sur un constructeur pour effectuer une annonce de la sorte, et on imagine plutôt cet épisode avoir droit à son propre événement.

On s’attend aussi à un passage jeux de combats avec au choix Street Fighter 6 (qui n’a plus grand-chose à montrer) Tekken 8 et Mortal Kombat 1. La sainte trinité a toutes ses chances d’apparaitre chez PlayStation, car, rappelons-le, ce dernier a fait l’acquisition de l’EVO.

Rise of the Ronin pourrait lui aussi être au programme malgré sa sortie en 2024, et on s’attend surtout à ce que des AA ou des jeux indépendants soient mis en avant. Synduality, Pacific Drive, Eternights ou peut-être Little Devil Inside, qui disparait et réapparait constamment de nos radars.

Quid du PS VR2 ?

Pour le moment, la communication autour du PS VR2 n’a pas été particulièrement efficace et le casque manque de jeux qui pourraient séduire un plus large public, surtout depuis qu’il est enfin disponible en magasins.

Il doit donc présenter quelques projets plus attractifs et ambitieux, et la Team Asobi est toute désignée pour un tel travail. On ne sait pas vraiment sur quoi travaille le studio depuis l’excellent Astro’s Playroom, mais le voir être à la manœuvre sur un jeu VR n’aurait rien d’étonnant étant donné l’historique de la saga.

Et si l’avenir du PS VR2 se jouait aussi du côté de Media Molecule ? Avec la fin du support de Dreams, une équipe aussi créative que celle-ci pourrait mettre ses talents à contribution pour insuffler un peu de créativité dans le monde de la réalité virtuelle.

Il est plus difficile de prévoir à quoi s’attendre pour le reste du catalogue PlayStation VR2, mais on peut sans doute prévoir une apparition de Resident Evil 4 Remake qui confirmerait la date de sortie de sa version VR. D’autres espèrent un portage de Half-Life Alyx, mais personne ne mettra sa main à couper ici.

Une nouvelle PS5 ?

N’oublions pas non plus que certains insiders s’amusent à prédire l’arrivée de plusieurs nouveautés hardware chez Sony. La première d’entre elles concernerait un nouveau modèle de PS5, qui serait doté des mêmes caractéristiques techniques à l’intérieur de la machine (on ne parle pas d’une PS5 Slim ou PS5 Pro), mais qui mettrait en avant un lecteur de disque détachable.

Une rumeur insistante qui parle d’une sortie de ce modèle d’ici la fin de l’année. Autant dire que si tout cela est vrai, il n’y aurait pas de meilleur endroit que le PlayStation Showcase pour mettre cette nouvelle PS5 en avant.

L’éventualité d’une PlayStation Portable façon cloud gaming a aussi été évoquée ces derniers temps. Là encore, rien de concret jusqu’à preuve de contraire, c’est pourquoi on évitera de s’attarder, mais si la rumeur est vraie, ce sera le moment ou jamais.

Et vous, quelles sont vos attentes pour ce PlayStation Showcase ? Pour rappel, il aura lieu le mercredi 24 mai à 22 heures, et vous pourrez retrouver un résumé de l’émission directement sur notre site.