Mortal Kombat 1 est annoncé avec un trailer sanglant, sortie prévue en septembre et premiers détails

Liu Kang prend le pouvoir

Oui, Mortal Kombat 1 et pas juste Mortal Kombat comme un vrai reboot aurait pu le faire penser. Sans doute pour ne pas le confondre avec Mortal Kombat 9 qui s’appelait lui Mortal Kombat tout court. Vous suivez ?

Bref, Mortal Kombat 1 est désormais officiel et on a droit à un premier trailer en CGI et on peut voir qu’il s’agit bien de la continuité de l’histoire des précédents opus, avec une nouvelle réalité qui s’offre à nous. Liu Kang est désormais le dieu du Feu et le maître de ce nouvel univers, qui est lui aussi menacé par des guerres sans merci.

On nous promet des versions réimaginées des personnages que l’on connaît, ce que l’on semble déjà voir dans ce premier trailer qui ne montre malheureusement aucune image de gameplay. Pour le moment, les personnages confirmés sont :

Liu Kang

Scorpion

Sub-Zero

Raiden

Kung Lao

Kitana

Mileena

Shang Tsung

Johnny Cage

Le studio indique qu’un tout nouveau système de combat sera mis en place, avec des modes inédits, la présence du rollback et bien entendu, des Fatalities toujours plus sanglantes et gores.

L’une des nouvelles mécaniques sera les combattants Kameos, qui seront des personnages différents de ceux présents dans le casting jouables, qui pourront venir nous prêter main-forte durant les affrontements.

Quand sortira Mortal Kombat 1 ?

Cet épisode vient tout juste d’être annoncé, mais contrairement à de nombreux jeux de combat, il ne mettra pas beaucoup de temps à sortir. Mortal Kombat 1 est en effet prévu pour le 19 septembre prochain.

Le jeu sortira sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. On apprend d’ailleurs que ce sont Shiver Entertainment et Saber Interactive qui s’occupent du portage Switch.

Une édition Premium est déjà au programme et inclura le Kombat Pack qui contient :

Un skin Jean-Claude Van Damme pour Johnny Cage (c’est donc un must buy)

6 personnages en plus

5 combattants Kameo

Une version Kollector sera aussi disponible pour environ 250 dollars, avec une statuette de Liu Kang et quelques bonus additionnels in-game. Notez que si vous précommandez le jeu, vous aurez accès à la bêta fermée qui se déroulera en août (seulement pour les versions PS5 et Xbox Series).