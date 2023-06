Mortal Kombat 1 dévoile du gameplay et Kenshi

Mortal Kombat 1 fait encore dans la sobriété

En plus de pouvoir découvrir les premières images en jeu, Mortal Kombat 1 en a profité pour annoncer la présence d’un autre personnage qui est Kenshi. Face à lui, on retrouve Johnny Cage qui avait déjà été confirmé mais seulement dans le communiqué de presse pour nous évoquer un DLC pour lui donner l’apparence de Jean-Claude Van Damme. Malheureusement, ici c’est bien son design de base et non pas la version JVCD que l’on peut voir.

Et si Mortal Kombat 1 est un reboot, cela ne veut pas dire que NetherRealm Studios ne peut pas s’amuser avec son univers. En en plus de changer les relations entre les différents personnages pour faire des anciens ennemis des nouveaux alliés et inversement.

Mais cela passe aussi par les Kameos, un système de soutiens qui peuvent intervenir lors des combats. Concrètement, en plus de sélectionner votre combattant vous devrez aussi choisir son invocation. Il ou elle pourra ensuite intervenir grâce à un bouton dédié mais vous pourrez choisir son action en ajoutant une direction à la touche Kameo.

Cela pourra venir vous aider à sortir d’une situation compliquée ou au contraire prolonger un combo. Et si on dit que les développeurs se sont amusés, c’est parce que dans la sélection de personnages Kameo, on remarque pas mal d’hommages aux vétérans des premiers épisodes et et leurs premiers designs.

Pour l’instant, on retrouve parmi les Kameos :

Sub-Zero

Jax

Sonya Blade

Kano

Goro

Kung Lao

Stryker

Un personnage jouable ne sera pas forcément aussi disponible parmi les Kameos et il ne faut pas prendre la présence d’un Kameo pour sa confirmation parmi le cast de base. Ed Boon présent sur scène a d’ailleurs déclaré que les doublons seront autorisés. Par exemple, vous pourrez jouer Sub-Zero tout en l’ayant aussi en support.

Il faut avouer que l’un des points qui l’on n’a pas vraiment compris concerne la nature des attaques spéciales en duo que l’on peut voir vers la fin puisque l’on ne sait pas encore s’il s’agit d’une attaque spéciale à utiliser en match ou tout simplement d’une Fatality.

Mortal Kombat 1 sortira le 19 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (Epic Games Store et Steam).