Moonlighter 2: The Endless Vault sortira aussi sur Nintendo Switch 2 en 2026

Si Link était un marchand

Moonlighter 2 se base sur le concept original du premier épisode, mais ce nouvel opus va cependant embarquer une nouvelle approche visuelle avec des graphismes en 3D. Il faut avouer qu’il propose une esthétique assez léchée et on imagine que c’est la raison pour laquelle il ne sortira pas sur la première Switch.

Pour rappel, le titre est un Action-RPG avec des éléments de roguelike. Fauché comme les blés, vous et les autres habitants de la ville vous retrouvez bloqués dans le lointain village de Tresna. Votre mission sera de vous remettre sur pied et de transformer votre boutique en une source de la richesse pour le village.

Cela vous donnera ainsi une bonne excuse pour explorer de nombreux donjons, de collecter des reliques, et de les vendre pour investir dans les infrastructures de la ville. Vous pourrez ainsi débloquer de nouvelles armes et armures, ou encore décorer votre boutique. L’organisation de votre sac sera essentiel pour optimiser le butin récolté. Et plus l’expédition s’aventure loin, plus les récompenses s’annoncent importantes, mais avec une plus grosse prise de risque.

Au retour de chaque excursion, place au commerce et à la gestion de la boutique. Aménagement du magasin, relation client, participation à des événements spéciaux et déblocage de bonus, tout est bon pour amasser toujours plus de profits. En bref, on est sans doute devant l’un des jeux indépendants de l’année à ne pas manquer.

Moonlighter 2: The Endless Vault sortira en 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.