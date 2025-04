Moonlighter 2: The Endless Vault sortira cet été sur consoles et PC

De retour aux affaire sous le soleil

L’une des suites les plus attendues de l’année dans le secteur des jeux indépendants (après Hollow Knight Silksong évidemment) fera son retour dans quelques mois à peine. ​Moonlighter 2: The Endless Vault sortira donc durant l’été 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le jeu sera également disponible dès son lancement via le Xbox Game Pass.

Développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios, ce nouvel opus conserve le mélange apprécié de combat dans des donjons et de gestion de boutique qui a fait le succès du premier jeu. Les joueurs incarneront à nouveau Will, un marchand intrépide explorant des dimensions en constante évolution pour collecter des reliques mystérieuses et les vendre dans sa boutique. Le trailer dévoilé aujourd’hui fait un bon tour d’horizon des mécaniques de jeu mais parmi les nouveautés, on note surtout l’introduction de graphismes en 3D, une personnalisation accrue du gameplay grâce à un large éventail d’améliorations, et une bande-son composée par Chris Larkin, connu pour son travail sur Hollow Knight.