Moonlighter 2 retarde l’ouverture de sa boutique, l’accès anticipé débutera finalement en novembre
Malgré le succès du premier Moonlighter, Digital Sun ne veut surtout pas se montrer trop confiant pour la sortie de Moonlighter 2. Cette suite change tellement de choses qu’il est essentiel pour le studio de s’assurer que tout fonctionne, c’est pourquoi le titre passera d’abord par une phase d’accès anticipé. Et là encore, pas question de mettre la charrue avant les bœufs en sortant cet accès anticipé trop tôt, surtout si la concurrence est trop présente.
Mieux vaut ouvrir la boutique au bon moment
C’est ce mois-ci que l’accès anticipé de Moonlighter 2: The Endless Vault devait commencer, dès le 23 octobre. Malheureusement, il faudra s’armer de patience avant de découvrir ce nouvel épisode, puisque son studio indique via Steam un report au 19 novembre prochain, afin d’éviter d’entrer en concurrence avec tant d’autres jeux qui sortent durant la même période :
« Alors que notre planning initial était fixé au 23 octobre, le mois a été rempli de tant d’autres belles sorties que nous avons l’impression qu’il est devenu trop chargé. Et comme tout commerçant avisé le sait, même la perle rare peut passer inaperçue dans une vitrine surchargée. »
Pour se faire pardonner, le studio va mettre ne place des playtests fermés sur Steam et sur le Microsoft Store. Pas encore de date pour ces playtests, mais cela ne devrait pas trop tarder. Ce Moonlighter 2 devrait ensuite arriver sur différentes consoles une fois sa phase d’accès anticipé terminée.
