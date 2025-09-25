Monster Hunter Stories 3 annoncé sur Xbox Series, les deux premiers jeux arrivent en novembre

Double dose de Monsties sur Xbox

Tout d’abord, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection a bien confirmé son arrivée sur Xbox Series avec une sortie prévu au même moment que les autres plateformes, soit le 13 mars 2026. En attendant la sortie, les joueurs Xbox vont pouvoir rattraper leur retard et s’initier à la voie du Rider. Pas de chasses aux monstres traditionnelles ici, il faut se lier d’amitié avec les Monsties afin de combattre à leurs côtés.

A l’image d’un JRPG façon Pokémon, la licence se distingue avec des combats au tour par tour avec une mécanique façon pierre/feuille/ciseaux. Sorti initialement sur 3DS avant de renaître sur les plateformes actuelles, Monster Hunter Stories reste une bonne porte d’entrée à la franchise, toutefois sa suite, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, fait bien mieux avec une narration plus travaillée et un système de combat amélioré. Et le troisième opus devrait encore relever la barre d’après ce que l’on voit jusqu’à présent.

Monster Hunter Stories et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin arriveront sur Xbox Series et Xbox One le 24 novembre prochain.