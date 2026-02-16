Monster Hunter Stories 3 s’est inspiré de Metaphor et Clair Obscur: Expedition 33 pour son système de combat

Un RPG tour par tour nouvelle génération

Dans notre preview de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, où nous avons pu parcourir les deux premiers chapitres du jeu, nous avons été agréablement surpris par le challenge réhaussé par rapport aux précédents opus. Capcom est allé encore plus loin en apportant énormément d’ajustements au système de combat au tour par tour. Tout en conversant ses fondamentaux, il s’enrichit de plusieurs subtilités et demande surtout un meilleure connaissance des monstres.

D’autres détails un peu plus discrets viennent également fluidifié l’expérience selon les développeurs. Nous avons par exemple la possibilité d’éliminer directement des ennemis de bas niveau sur le terrain via les actions durant l’exploration ou encore la restauration automatique des PV et des altérations d’état après chaque combat.

Selon Daisuke Wakahara, ces choix découlent d’une observation attentive des RPG modernes à succès, notamment Metaphor: ReFantazio et Clair Obscur: Expedition 33. Le hasard fait bien les choses puisque les deux jeux ont récemment collaboré en proposant un bundle sur Steam.

Clair Obscur: Expedition 33 🤝 Metaphor: ReFantazio Enjoy these special messages from game directors Guillaume Broche and Katsura Hashino! Get 10% off with the new Steam collaboration bundle now: https://t.co/POQhlGHL79 pic.twitter.com/1x7urltwNT — Official ATLUS West (@Atlus_West) February 16, 2026

Pour en revenir à Monster Hunter Stories 3, l’équipe a constaté une préférence claire pour des jeux permettant une progression fluide où le leveling ne devient pas une contrainte répétitive. Malgré ces améliorations de confort, les développeurs insistent sur un point, à savoir qu’ils n’ont pas voulu simplifier artificiellement le jeu. Wakahara précise que rendre un jeu plus pratique ne signifie pas le rendre plus simple. L’équipe précise avoir maintenu des combats exigeants, avec un level design pensé pour offrir un véritable sentiment d’accomplissement. Les joueurs disposeront d’indices et d’outils pour surmonter les défis, mais la difficulté ne sera pas abaissée pour accélérer le rythme.

De son côté, le directeur Kenji Oguro explique avoir voulu accentuer le sentiment d’adrénaline. Selon lui, les moments les plus mémorables surviennent lorsque l’on remporte un combat de justesse. Pour atteindre cet équilibre, l’équipe a rationalisé les actions de récupération après les affrontements, tout en encourageant les riders à exploiter pleinement leurs ressources pendant les combats.

Ayant nous-mêmes pu prendre le jeu en main, il faut reconnaître que la vision évoquée par les deux hommes correspond globalement à notre première approche. N’hésitez pas à nous dire si vous partagez ce ressenti, d’autant qu’une démo gratuite est toujours disponible sur les différentes plateformes.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.